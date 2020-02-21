شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو مسرب يكشف مواصفات هاتف أيفون 9 المقبل من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن تكشف شركة أبل عن هاتف أيفون جديد بسعر رخيص، والذى سيطلق عليه اسم أيفون 9 بسعر 399 جنيهًا إسترلينيًا خلال الشهر القادم، وقد ظهر فيديو مسرب للهاتف الجديد عبر الإنترنت، ورغم أن هذا الفيديو، الذى تم نشره فى الأصل على TikTok ، يبدو أنه حقيقى للوهلة الأولى، إلا أن بعض الخبراء انتقدوه وأكدوا أنه مزيف.

ووفقا لموقع "ذا صن" البريطانى، يشبه تصميم الهاتف الذى نشرته قناة على يوتيوب وتم تحميله على تيك توك، هاتف أيفون 8، إلا أن التصميم الخلفى يشبه أيفون 11، مع جوانب مربعة، مثل هواتف أيفون 4 و أيفون 5S.

ورغم أن هذه المواصفات الغريبة، إلا أن معظم التسريبات الحديثة تشير إلى أن أيفون 9 سيبدو متطابقًا تقريبًا مع أيفون 8، إذ أشار خبراء الأجهزة فى مدونة أبل MacRumors إلى أن الجهاز لا يتطابق مع أحدث التسريبات، وكتبوا: "يمتلك تصميم شبيه بهاتف أبفون 4، وهو ما لا يتماشى على الإطلاق مع الشائعات الحالية".

وتباينت ردود الفعل حول هذا الفيديو، إذ كتب بعض محبى أبل تعليقات تعبر عن استيائهم من هذه الفيديو المفبرك، إذ كتب أحدهم: "ليس سوى غطاء مدمج فوق هاتف أيفون 8"، بينما قال آخر: "يمكنك معرفة أنه مزيف لأن بطاقة SIM لا تزال مستديرة."



ايفون 9

Advertisements

وأضاف شخص أخر: "أعتقد أن هذا مزيف، إذ لن تستخدم أبل ألوان فاتحة مع شاشة سوداء على هواتف بملء الشاشة."

وعلى الجانب الأخر نال الفيديو اعجاب البعض الأخر، إذ قال أحد المستخدمين: "أخيرًا ، جهاز أيفون مزود بجوانب مسطحة مرة أخرى، فكل ما يحتاجونه الآن هو صنع هاتف آخر بشاشة 4 بوصة، وسأشتريه على الفور."

وأضاف مستخدم أخر: حسنًا ، سأشترى هاتف أيفون 9 وآمل أن يكون الأمر كذلك."

وهناك مخاوف أكثر عمومًا من احتمال تأجيل أيفون 9، إذ حذرت شركة أبل من نقص الآيفون لأن أزمة فيروس كورونا المستمرة تؤثر على المصانع فى الصين، إلا أن الشركة لمم تكشف عن أى تصريحات رسمية.