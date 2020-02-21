كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Candletouch”…أول شمعة لهب ذكية مزودة بتطبيق مصاحب

متابعة-سنيار: “Candletouch” هي أول شمعة لهب ذكية تأتي مزودة بتطبيق مصاحب خاص بها متاح لأجهزة Android و iOS.

“Candletouch” هي شموع متصلة بتقنية Bluetooth توفر ما يصل إلى 40 ساعة من وقت الاحتراق.

وقال مطوروها: “الشموع السحرية موجودة منذ آلاف السنين، فهي تستخدم للاحتفالات، والرومانسية، والأغراض الروحية، وتعد “Candle Touch” التطور القادم لهذه التجربة، حيث تتمتع بجميع فوائد الشموع المعطرة الحقيقية، مع تأثير سحري سهل الاستخدام.

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“Candle Touch” هي أول شمعة ذكية متصلة باللهب في العالم، وبنقرة واحدة على هاتفك الذكي، يمكنك الآن إضاءة شمعة معطرة حقيقية ستشتعل بطريقة سحرية.

تم إطلاق هذا المشروع عبر Kickstarter هذا الشهر، وتتوفر التعهدات من 49 دولارا أو ما يقرب من 38 جنيها إسترلينيا، مع الشحن البحري في جميع أنحاء العالم في وقت ما في سبتمبر 2020.