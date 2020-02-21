كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Clicbot”…روبوت تعليمي جديد محبوب وتفاعلي

متابعة-سنيار: “Clicbot” هو روبوت تعليمي جديد قادر على توفير أكثر من 200 تفاعل وأكثر من 50 مشروعا ويستخدم كل ما تم إنجازه باستخدام ترميز السحب والإفلات.

وقال مطوروه: “كليكبوت هو أحدث صديق لعائلتك، إنه يستمع، ويتفاعل معك، كما أن تصميمه اللعوب يجعله محبوبا من طرف الجميع.

“Clicbot” معلم جذاب يعرف كيفية جعل التعلم متعة، وقد تم تصميمه بواسطة كارلوس باينا، المصمم الحائز على جائزة، ويتم ضبط شخصية “Clicbot” اعتمادا على كيفية ترميزه، حيث أن لكل إعداد (وهناك أكثر من 1000 إعداد) مجموعة فريدة خاصة به من حالات الاستخدام، مما يضمن أن “Clicbot” ممتع دائما وأبدا.

يحتوي “Clicbot” على أكثر من 200 رد فعل، مثل إغراءك بالحيوانات الأليفة، ومحاولة العثور عليك عندما تغطي عينيه، وتتحمس عندما تضعه في محطة الشحن، وهناك نوعان من الإعدادات مع شخصيات محددة مسبقا وفقا لمجموعة عملياتها المحددة ولا تحتاج حتى إلى ترميزها.

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لدى “Clicbot” أكثر من 1000 إعداد مختلف مما يتيح للمستخدمين إنشاء مجموعة متنوعة من التكوينات الآلية المختلفة، حيث يمكن أن يتسلق، أو يزحف، أو يرقص.

الروبوت الصغير “Clicbot” الذي أطلقته Kickstarter هذا الشهر جمع بالفعل أكثر من 300،000 دولار بفضل أكثر من 740 مؤيدا مع بقاء 35 يوما في حملته.

وتتوفر التعهدات المبكرة من 299 دولاا أو ما يقرب من 232 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال يونيو 2020.