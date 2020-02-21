تكنولوجيا: كل ما تحتاج أن تعرفه عن تحديث Android 11 القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جوجل الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين من تحديث Android 11 في 19 من فبراير، وفي السطور القادمة نستعرض المميزات التي كشف عنها حتى الآن.

قدمت عملاق البحث تحديث Android 10 الحالي بمجموعة من التغييرات الهامة مثل تصريحات التطبيقات، مع نمط الثيم المظلم، كما انطلق التحديث بعلامة تجارية جديدة تختفي فيها مسميات الحلوى التي أصابت الكثير من المستخدمين بالإرتباك، ومن جديد بدأت جوجل في دفع الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين من Android 11.

ينطلق تحديث Android 11 بشعار جديد مع تصميم بسيط يختلف عن الشعار المميز الذي إنطلق به تحديث Android 10 الحالي، أيضاً لا تقدم جوجل الكثير من التغييرات في واجهة المستخدم، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية إضافة تغييرات لاحقة في الإصدارات التجريبية القادمة.

أيضاً يأتي تحديث Android 11 بتحسينات جديدة لآداء نظام الأندوريد مع شبكات 5G، كما يدعم التحديث فئات أكثر من الشاشات، مع أدوات أكثر للتحكم بكفاءة في تصريحات التطبيقات.

أهم المميزات التي تقدم من جوجل في تحديث Android 11

تحسينات في الرسائل

تركز شركة جوجل بشكل خاص في تحديث Android 11 القادم على إضافة تحسينات في تجربة المراسلة اليومية، وتظهر التحسينات في البداية من خلال القائمة، حيث تضيف جوجل فقاعات للمحادثات، تحاكي ما قدمت الفيس بوك في تطبيق Messenger على منصة الأندوريد.

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ومن المقرر أن يتم حجب المحادثات في تحديث Android 11 من خلال فقاعات في جانب الشاشة، كما تدعم فقاعات المحادثات التحريك في الشاشة، كما يمكن النقر على الفقاعة ليتم الكشف عن محادثة محددة، ولقد أطلقت جوجل الواجهة البرمجية للفقاعات الخاصة بالمحادثات لتشجيع المطوريين لتبني هذه الميزة في تطبيقات المراسلة.

كما تقدم جوجل تحديث Android 11 بتجربة وآداء أسرع للوصول إلى الرسائل، وذلك من خلال قسم خاص للمحادثات في shade المحادثات، حيث يتيح الوصول السريع لأي من المحادثات النشطة، ويمكن لهذه الميزة أن تدعم إظهار المحادثات في إشعارات أخرى، أيضاً يتيح تحديث Android 11 إرسال الصور مباشرة عند الرد على الرسائل في الإشعارات.

تصريحات الوصول للمرة الواحدة فقط

يأتي تحديث Android 11 بمزيد من التحكم والضوابط في تصريحات التطبيقات، فعند طلب أحد التطبيقات بتصريحات للوصول إلى المعلومات الخاصة بالمستخدم كمعلومات الموقع، أو الميكروفون، أو الكاميرة أيضاً، سيكون للمستخدم حرية تحديد تصريح الوصول لهذه البيانات لمرة واحدة فقط.

لذا في حالة ترك التطبيق سيتم إلغاء تصريح الوصول، أيضاً في حالة العودة لإستخدام التطبيق من جديد سيكون على المستخدم إعطاء التصريح بالوصول لهذه المعلومات من جديد في حالة طلب التطبيق.

دعم الأندوريد في الإتصال بشبكات 5G

مع إنتشار شبكات 5G وتزايد الإصدارات المميزة بدعم شبكات 5G من هواتف الأندوريد، تتجه جوجل أيضاً للتركيز في الإصدار الجديد من تحديث Android 11 على دعم الإتصال بكفاءة أعلى مع شبكات 5G، وذلك من خلال واجهة Meterdness الديناميكية التي تتيح لهواتف الأندوريد 5G الإستفادة بشكل كامل من مميزات الإتصال بشبكات 5G، فعلى سبيل المثال سيتم دعم المستخدم بأعلى جودة في مقاطع الفيديو والجرافيك، مع الإستفادة من السرعات المقدمة في هذه الشبكات في التطبيقات والألعاب.

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