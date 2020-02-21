آبل قد تتيح للمستخدمين تغيير التطبيقات الإفتراضية في iPhone و iPad

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، لا توجد طريقة لتغيير التطبيقات الإفتراضية في هواتف iPhone ولوحيات iPad، ولكن هذا شيء تفكر شركة آبل في تغييره مستقبلاً. وعلى ما يبدو، تدرس شركة آبل ما إذا كان ينبغي أن تسمح للمستخدمين بتغيير التطبيقات الإفتراضية لأشياء معينة على iPhone و iPad وحتى Apple HomePod.

على سبيل المثال، المتصفح الإفتراضي في هواتف iPhone ولوحيات iPad هو Safari، وعلى الرغم من أنه يمكنك إستخدام متصفحات أخرى مثل Google Chrome و Opera و Firefox على هذه الأجهزة، إلا أن شركة آبل لا تتيح للمستخدمين إستبدال التطبيقات الإفتراضية بتطبيقات بديلة. ما يعنيه هذا هو أنه في حالة إذا قمت بالنقر على رابط في أحد التطبيقات، فإن نظام التشغيل في هذه الأجهزة سيستخدم تلقائيًا المتصفح Safari لفتح هذا الرابط بدلاً من ترك حرية إختيار المتصفح الذي ينبغي أن يقوم بمثل هذه المهمة لمتصفح آخر من إختيار المستخدم.

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يبدو أن شركة آبل تدرس أيضًا السماح للمستخدمين بإختيار التطبيقات الإفتراضية على مكبر الصوت الذكي Apple HomePod، وفي الوقت الراهن يُعتبر تطبيق الموسيقى الإفتراضي في مكبر الصوت الذكي التابع لشركة آبل هو Apple Music، ولكن في حالة إذا أجرت شركة آبل هذه التغييرات بالفعل، فهذا الأمر سيسمح للمستخدمين بإختيار Spotify أو تطبيق آخر ليكون هو تطبيق الموسيقى الإفتراضي في الجهاز. لا توجد لدينا حتى الآن تفاصيل بشأن متى قد يحدث هذا، ولكن بمجرد أن نحصل على المزيد من التفاصيل، فسوف نُعلمكم بذلك.