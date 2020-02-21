آبل تنقل خطوط إنتاج بعض أجهزتها إلى تايوان لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين، يبدو أن شركة آبل قررت نقل خطوط إنتاج بعض أجهزتها من الصين إلى تايوان. هذا يشمل بعض طرازات iPad، وسماعات الأذن اللاسلكية AirPods، فضلا عن بعض طرازات Apple Watch.
وجدير بالذكر أن شركة آبل كانت قد نقلت خطوط إنتاج MacBook Pro و MacBook Air إلى تايوان من أجل مُكافحة التأخير في الإنتاج بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين. وتأتي هذه الأخباء من وكالة الأنباء التايوانية Taiwan News التي قالت بأن شركة آبل تُحاول تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها جغرافيا بسبب انتشار الفيروس، مما أثر بشكل خطير على وتيرة إنتاج منتجات أبل في الصين. وتعتزم شركة آبل رفع وتيرة الإنتاج من جديد بشكل تدريجي في تايوان بينما لا تزال تُحاول الحفاظ على تعاونها مع الموردين على الجانب الآخر من المضيق.
من المتوقع أن تُعيد شركة آبل إنتاج هذه الأجهزة إلى الصين بمجرد التخلص من فيروس كورونا وعودة سير العمل إلى طبيعته في الصين. من المتوقع أن يؤثر الفيروس على إنتاج بعض أجهزة آبل، ولكن هذه ليست سوى مشكلة قصيرة الأجل، ومن غير المتوقع أن تؤثر على الشركة على المدى الطويل.
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