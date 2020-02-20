Galaxy S20 Ultra يحصل على لقب “أفضل شاشة على الإطلاق”

خلص تقرير جديد نشرته شركة (ديسبلاي ميت) DisplayMate – المتخصصة في اختبار الشاشات – أمس الأربعاء إلى أن شاشة هاتف (جالاكسي إس20 ألترا) Galaxy S20 Ultra ؛ الأحدث من شركة سامسونج، هي الأفضل على الإطلاق في سوق الهواتف الذكية.

ويقدم هاتف (جالاكسي إس20 ألترا)، الذي أُعلن عنه إلى جانب هاتفي (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس) في وقت سابق من شهر شباط/ فبراير الجاري، شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.9 بوصات وبدقة 3200×1440 بكسل، وتمتاز الشاشة بأنها تضم الكاميرا الأمامية داخلها.

واختبر رئيس شركة DisplayMate (ريموند سونيرا) الهاتف وشاشته ونشر تقريرًا خاصًا يستعرض المزايا التي تجعل شاشة (جالاكسي إس20 ألترا) الأفضل بين جميع شاشات الهواتف الذكية الأخرى. وقال: إن الهاتف يحصل على أعلى درجة على الإطلاق، وهي: Excellent A+.

ويبحث مشترو الهواتف الذكية عادةً عن مجموعة متنوعة من الميزات عند اختيار الهاتف، ولكن تعد نوعية الشاشة أبرزها، فمن الأهمية بمكان أن تكون الشاشة ذات جودة عالية فهذه الجودة تحدد إمكانية قراءة النصوص، ومظهر الصور والرسوميات، والقدرة على العمل جيدًا في ضوء الشمس الساطع وغيرها من الظروف الصعبة.

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وخلال التقييم، قال سونيرا: إن أحدث هاتف رائد من سامسونج على تفوق على سابقيه في العديد من الفئات الرئيسية، بما في ذلك السطوع، ونسبة الانعكاس، ودقة اللون، وتقليل الإضاءة الزرقاء.

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وبدعم مستوى سطوع قدره 1,342 شمعة، فإن شاشة هاتف (جالاكسي إس20 ألترا) تمتاز بأنها أفضل من حيث السطوع بما يقرب من 14% مقارنةً بهواتف (جالاكسي إس10)، الأمر الذي يقدم أفضل تجربة في ظروف الإضاءة المختلفة، خاصةً في الخارج وتحت أشعة الشمس المباشرة. ويمتاز الهاتف أيضًا بدعم (وضع التعتيم الفائق) Super Dimming Mode الذي يُخفِّض مستوى السطوع إلى شمعتين فقط، ولكنه يحافظ في الوقت ذاته على طيف الألوان كاملًا.

ويمتاز الهاتف أيضًا بأنه الأول بين هواتف سامسونج في دعم معدل تحديث 120 هرتز. وإلى جانب معدل التحديث العالي، يمتاز الهاتف أيضًا بأنه يقلل من ومضان الشاشة الذي يعاني منه بعض المستخدمين.