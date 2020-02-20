شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دول تتميز بأسرع إنترنت حول العالم.. تايوان تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتصدر تايوان وسنغافورة وجزيرة جيرسى قائمة الدول التى تتمتع بأسرع إنترنت فى العالم، حيث تحتل المملكة المتحدة المرتبة 33 والولايات المتحدة فى المرتبة 15 فى التصنيف العالمى، ويبلغ متوسط ​​سرعة التحميل فى أفضل مكان فى تايوان 85 ميجابت فى الثانية، حيث يحتاج المستخدم ثمانى ثوان فقط لتنزيل فيلم عالى الدقة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قام باحثون من WebsiteToolTester بدراسة البيانات المقدمة من مستخدمى الإنترنت من خلال اختبارات السرعة عبر الإنترنت، لإنشاء التصنيف العالمي.

ارتفع متوسط ​​سرعة الانترنت على الأرض من حوالى 9 ميجابت فى الثانية فى عام 2017 إلى ما يزيد قليلاً عن 11 ميجابت فى الثانية فى عام 2019، وهو الأمر الذى أرجعه الباحثون إلى تحسين البنية التحتية.

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ووجدوا أيضًا أن 18 من أفضل 25 دولة تمتلك أفضب سرعات للإنترنت كانت فى أوروبا - الأسرع قادمة من جزيرة جيرزى الصغيرة - بسرعات 67 ميجابت فى الثانية - والأعلى بنسبة 100 فى المئة من المملكة المتحدة.

لجمع البيانات، جمع الباحثون اختبارات السرعة التى أكملها أشخاص عبر الإنترنت فى جميع أنحاء العالم - مع تحليل مليارات الاختبارات المختلفة لتنسيق "الدورى العالمي" للنتائج.

ويرجع السبب فى أن متوسطات سرعة الانترننت فى البلاد ستبدو أقل مما تتوقع عند مقارنتها بالتجربة المباشرة، إلى أن الأشخاص أكثر عرضة لإجراء اختبار السرعة عندما تكون هناك مشكلة، ومتوسط ​​السرعة المُبلغ عنها أبطأ من السرعة المتاحة بسبب اتصال الواى فاى البطيء أو الاتصالات فى المنزل، وقال الباحثون إن الهدف من الدراسة هو توفير مجموعة من "سرعات النطاق العريض النسبية"، وبالتالى فإن العيوب تخلق فى الواقع صورة أكثر واقعية.