شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مخرج ألعاب إلكترونية يكشف عن مقطع لجزء جديد من لعبة Death Stranding والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مخرج الألعاب هيديو كوجاما، متابعيه على تويتر، مقطع دعائي جديد يبدو أنه للعبة Death Stranding، حيث يتضمن المقطع لقطات مربكة ويصعب فهمها، ولكن ما يمكن قوله من المقطع الدعائي، أن شخصية "نورمان ريتوس" تمر عبر ساحة معركة الحرب العالمية الأولى.

كوجاما نشر التغريدة وفيديو للعبة، وعلق قائلا "قادم 2020"، ويقول موقع cogconnected مهما كان الأمر، يجب ألا ننتظر طويلاً لذلك، لا شك أن هناك بالفعل عشرات المنتديات التى تناقش هذا القرار الغريب من قبل كوجاما. الذى نجح في اكتساب من خلال سمعة هذه اللعبة.

لعبة Death Stranding أثارت الجدل عندما تم إطلاقها فى أواخر العام الماضـى، ويبدو أن المتابعين منقسمون حول اللعبة، فالبعض يركه اللعبة ويعتقدون أنها محاكاة لألعاب أخرى، وفريق يرى أنها من أفضل الألعاب لهذا الجيل، ولا يبدو أن هناك الكثير من الأراء الوسطية.

وكانت شركة جوجل قد أعلنت أن خمس ألعاب جديدة محددة ستصل إلى خدمة الألعاب السحابية Stadia في الأشهر المقبلة، ومن بين الألعاب الخمسة هناك ثلاث "موجودة لأول مرة على المنصة التابعة لجوجل قبل أي منصة أخرى وهي ألعاب "Lost Words: Beyond the Page" و لعبة "Stacks on Stacks (on Stacks)"، ولعبة "Spitlings".

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن اللعبيتن الأخرتين هما Serious Sam Collection ولعبة Panzer Dragoon: Remake، كذلك فبالإضافة إلى الألعاب الجديدة ، قامت جوجل أيضًا بالإعلان هذا الأسبوع بأنها بدأت في طرح دعم 4K بهدوء لمتصفح كروم، كما كشفت الشركة في وقت سابق أنها ستضيف أكثر من 120 لعبة إلى خدمة الألعاب القائمة على الاشتراك "ستاديا" هذا العام.