تكنولوجيا: الأندوريد يجلب لاحقاً ميزة تجربة الألعاب قبل تحميلها بشكل كامل على الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن خطط جوجل القادمة لدعم مستخدمي منصة الأندوريد بميزة تجربة الألعاب في نظام جديد للملفات قبل تحميل الألعاب بشكل كامل على منصة الأندوريد.

تحظى تطبيقات الألعاب على منصة الأندوريد بشعبية كبيرة بين المستخدمين، لذا تحرص عملاق البحث على تحسين تجربة المستخدم في الألعاب على منصة الأندوريد خلال الفترة القادمة، من خلال مميزات جديدة تدعم المستخدمين في إختيار الألعاب المفضلة بكفاءة أعلى.

حصلت الكثير من الألعاب على مجموعة من التحسينات في جودة الجرافيك على منصة الأندوريد، ومع إنتشار الألعاب كبيرة الحجم التي تستغرق الكثير من الوقت للتحميل على الهواتف الذكية، والتي قد لا تحظى بإعجاب المستخدم بعد إنتهاء التحميل بشكل كامل، ترغب جوجل في تحسين تجربة المستخدم من خلال ميزة جديدة تتيح تجربة الألعاب قبل إنتهاء التحميل بشكل كامل.

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ويمكن للمستخدم إختبار الألعاب الجديدة بشكل سريع دون الحاجة لإنتظار التحميل الكامل للألعاب، حيث تأتي هذه الميزة من خلال نظام جديد يطور من جوجل في الملفات، وهو نظام تدريجي للملفات يتيح تشغيل الألعاب قبل إنتهاء التحميل.

وتظهر هذه الميزة الجديدة في محرر LWN.net في Google Docs، حيث يعمل نظام ملفات Linux الإفتراضي على دعم تشغيل البرامج أثناء التحميل عبر الشبكة أو عبر USB، لذا لإطلاق الألعاب وتجربتها يمكن البدء فقط بتحميل الألعاب ومن ثم تجربتها.

يذكر أن تقرير مطوري XDA يشير إلى أن ميزة تجربة الألعاب قبل تحميلها بشكل كامل ستنطلق مع تحديث الأندوريد Android 12 الذي ينطلق في 2021.

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