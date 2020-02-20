تكنولوجيا: LG تكشف عن هاتفها منخفض التكلفة LG W10 Alpha بشاشة FullVision

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG اليوم عن هاتفها منخفض التكلفة LG W10 Alpha الذي يتميز بشاشة FullVision بحجم 5.71 إنش، كما يضم معالج رباعي الأنوية مع تصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية في الشاشة.

تتميز شاشة LG W10 Alpha بحجم 5.71 إنش وجودة عرض HD بلس بدقة 1520 في 720 بيكسل، مع أبعاد 19:9، وتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما يضم الهاتف معالج UNISOC SC9863 رباعي الأنوية، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت.

ويأتي هاتف LG W10 Alpha بتصميم يحاكي الإصدار السابق W10، إلا أن هاتف LG W10 Alpha ينطلق بتصميم النتوء العلوي في الشاشة، أيضاً لا يضم هاتف W10 Alpha مستشعر للبصمة.

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أيضاً يضم هاتف W10 Alpha كاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED، وكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة مؤثرات بتقنية الذكاء الإصطناعي يأتي من بينها نمط تصوير Bokeh، ونمط تجميل وأيضاً نمط Face cute.

كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM، مع شبكات 4G VoLTE، والبلوتوث 4.1، مع GPS، كما ينطلق هاتف LG W10 Alpha بنظام تشغيل Android 9 Pie، مع بطارية بقدرة 3450 mAh، كما يتوفر باللون الأسود فقط.

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