جوجل تعرض رسميًا مفتاح الآمان Google Titan للبيع في المزيد من البلدان

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بإطلاق مفتاح USB الآمن Google Titan في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أعلنت شركة جوجل هذا الأسبوع أن مفتاح Google Titan أصبح متوفرًا الآن للشراء في كل من النمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة.

أساسا، مفتاح الآمان Google Titan هو شكل من أشكال المصادقة على مرحلتين حيث أنه طالما ظل متصلا بالحاسوب الخاص بك، فإنه سيتحقق من هويتك عندما تسجل الدخول إلى العديد من الخدمات عبر الإنترنت. الميزة الإضافية هي أنه أكثر مقاومة وأقل عرضة للهجمات الإحتيالية. في الواقع، أشارت شركة جوجل إلى أنه منذ إستخدام مفاتيح الآمان من قبل موظفيها لم تنطلي أي هجمة إحتيالية على موظفيها، وهذا تصريح جريء إلى حد ما.

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وبالطبع الجانب السلبي هو أنك تحتاج إلى إحضار المفتاح معك إلى كل مكان تذهب إليه إذا كنت تريد أن تظل محميًا. هناك أيضًا خطر إحتمال فقدانه، ولكن إذا كنت تعتقد أن الحماية الإضافية تستحق تذكر جلب جهاز إضافي معك، فإنتقل إلى متجر Google Store للحصول على المفتاح Google Titan Key.

يعتمد مفتاح الأمن Google Titan على معيار المصادقة عبر الويب الجديد FIDO2، وبالتأكيد شركة جوجل ليست الوحيدة التي تقوم بإنشاء مثل مفاتيح الأمان هذه، على الرغم من أنه سبق للشركة أن إحتلت عناوين الصحف عندما إتضح أن الشركة فرضت على موظفيها إستخدام مفتاح Google Titan داخل الشركة. لقد تفاخرت الشركة أيضًا أنه نتيجة لذلك، لم يتعرض أي موظف للإحتيال على شبكة الإنترنت.