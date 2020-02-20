سامسونج بدأت الآن بالإنتاج الضخم للرقاقات والمعالجات بإستخدام تكنولوجيا 6nm EUV و 7nm EUV

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج أن منشأة التصنيع V1 facility في مدينة Hwaseong الكورية بدأت عملية الإنتاج الضخم للرقاقات والمعالجات بإستخدام تكنولوجيا 6nm EUV و 7nm EUV. ووفقا لشركة سامسونج، فهي أوضحت أنها ستضاعف وتيرة الإنتاج بتكنولوجيا 7nm EUV ثلاث مرات بحلول نهاية العام 2020، وتتمثل الخطط الحالية في البدء بشحن الرقاقات المُصنعة بإستخدام تكنولوجيا 6nm EUV و 7nm EUV في الربع الأول من هذا العام.

نجحت شركة سامسونج في إنشاء تكنولوجيا التصنيع 7nm EUV في شهر مايو من العام 2018، وقامت بإطلاق Exynos 9825 مع سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series في شهر أغسطس من العام الماضي بإعتباره أول معالج تقوم الشركة بتصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 7nm EUV الخاصة بها. وفيما يخص المستقبل، ستركز شركة سامسونج على تطوير تكنولوجيا التصنيع 4nm EUV و 5nm EUV، وتهدف في الأخير لكسر حاجز 3nm EUV في السنوات المقبلة.

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تملك شركة سامسونج حاليًا ستة خطوط إنتاج للرقاقات والمعالجات، خمسة منها موجودة في كوريا الجنوبية، وواحد في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالضبط في ولاية تكساس الأمريكية، وهو خط الإنتاج الذي يعمل أيضًا على إنتاج المعالجات لعملاء سامسونج البارزين مثل Qualcomm و Intel و Nvidia.