LG تُعلن رسميًا عن الهاتف LG W10 Alpha، وسيُنافس في سوق الهواتف الإقتصادية

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما تم إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 الذي كان من المقرر أن يتم عقده في أواخر شهر فبراير الجاري، قررت شركة LG هذا الأسبوع إزاحة الستار رسميًا عن الهواتف الذكية التي كانت تخطط للإعلان عنها في هذا الحدث، واليوم قررت الشركة الكورية الجنوبية الإعلان عن هاتف ذكي آخر من الفئة الإقتصادية يُدعى LG W10 Alpha.

الهاتف LG W10 Alpha الجديد يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 5.71 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Unisoc SC9863A، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3450mAh.

الهاتف LG W10 Alpha الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. هذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie.