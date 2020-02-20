تويتر تضيف زرًا لإنشاء سلسلة من التغريدات

أضافت شركة تويتر ميزة جديدة إلى تطبيقها على الأجهزة الذكية بغية تسهيل ربط التغريدات المتسلسلة مع بعضها.

ووفقًا لموقع 9to5Mac – المتخصص في أخبار شركة آبل – فإن الميزة الجديدة تُطلق ببطء لتطبيق تويتر على نظام (آي أو إس) iOS المشغل لهواتف آيفون الذكية، وقد انطلقت تويتر في إطلاقها من أوروبا.

وبالسحب للأسفل عند إنشاء تغريدة جديدة، تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إضافتها إلى تغريدة سابقة، لتظهر تلك التغريدات مترابطة. وبالنقر على زر القائمة المرافق لنافذة إنشاء التغريدات تظهر واجهة للتغريدات القديمة حيث يمكن للمستخدم اختيار التغريدة التي يريد ربط التغريدة الجديدة بها.

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وكانت تويتر قد أطلقت مطلع شهر شباط/ فبراير الجاري تصميمًا جديدًا لتطبيقها الخاص بنظام (آي أو إس) يهدف إلى تسهيل المحادثات. ويعمل التصميم الجديد على سلسلة المحادثات في الخط الزمني، وذلك بهدف تمييز التغريدة الأصلية عن الردود المتعلقة بها.