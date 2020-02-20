تكنولوجيا: سوني تعلن رسمياً عن هاتف Xperia L4 بأبعاد 21:9 وكاميرة ثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني رسمياً اليوم عن هاتف Xperia L4 الذي ينطلق بكاميرة ثلاثية مع شاشة بأبعاد 21:9 وحجم 6.2 إنش، مع معالج MediaTek Helio P22.

ينطلق هاتف Xperia L4 بشاشة LCD بحجم 6.2 إنش، تدعم جودة عرض HD بلس مع أبعاد 21:9، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج MediaTek Helio P22، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يتميز الهاتف بنظام تشغيل Android Pie، مع واجهة سوني.

وتتميز كاميرة Xperia L4 بإعدادات ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر ثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

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كما يضم هاتف Xperia L4 مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، أيضاً ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 3580 mAh، مع تقنية الشحن السريع ومنفذ USB C للشحن.

مواصفات هاتف Sony Xperia L4

شاشة LCD بحجم 6.2 إنش وأبعاد 21:9، مع دقة عرض 1680 في 720 بيكسل.

معالج MediaTek Helio P22 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 12 نانومتر مع كرت شاشة IMG PowerVR GE8320.

ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 9.0 Pie.

يدعم اثنان من شرائح SIM.

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0 مع فلاش LED، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 117 درجة بفتحة عدسات f/2.2، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.

كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0.

مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

قياسات الهاتف 159 في 71 في 8.7 مم، مع وزن 178 جرام.

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 b/g/n بتردد 2.4GHz، و5GHz، مع تقنية البلوتوث 5.0، وNFC، وGPS.

بطارية بقدرة 3580 mAh مدمجة، مع تقنية الشحن السريع.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Xperia L4 بألوان الأزرق والأسود، على أن ينطلق في أسواق محددة في ربيع هذا العام، كما تكشف سوني عن سعر الهاتف لاحقاً.

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