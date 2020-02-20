فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Oppo عن روم ColorOS 7 والذي يستند على نظام Android 10 في شهر نوفمبر من العام الماضي. لقد حصلنا على جدول زمني أولي لتحديث ColorOS 7 الخاص بالعديد من أجهزة Oppo، ولكن قررت شركة Oppo الآن إجراء بعض التغييرات على هذا الجدول الزمني ليتوافق مع تفشي فيروس كورونا الذي أجبر الشركة على تغيير خريطة الطريق الخاصة بها.
بالإضافة إلى ذلك، علمنا أنه من المقرر أن يحصل كل من Oppo K5 و Oppo Reno Z و Oppo Reno 2Z على النسخة التجريبية من تحديث ColorOS 7 أولاً قبل أن يحصلوا على التحديث الرسمي والنهائي في وقت لاحق. وإليكم أدناه المواعيد التي ستحصل فيها عدد من هواتف Oppo على تحديث ColorOS 7 الرسمي :
الدفعة الأولى : 10 مارس
- Oppo Reno Ace
- Oppo Reno Ace Gundam Edition
- Oppo Reno10x zoom
- Oppo Reno10x zoom FC Barcelona Edition
- Oppo R17 Pro
- Oppo R17 Pro
- Oppo Reno 2
- Oppo Find X ( جميع الطرازات )
الدفعة الثانية : 20 مارس
- Oppo Reno
- Oppo Reno 2 Z
- Oppo F11 Pro
كانت هذه تفاصيل خبر Oppo تكشف عن المواعيد التي ستحصل فيها هواتفها الذكية على تحديث Android 10 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.