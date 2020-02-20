Oppo تكشف عن المواعيد التي ستحصل فيها هواتفها الذكية على تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Oppo عن روم ColorOS 7 والذي يستند على نظام Android 10 في شهر نوفمبر من العام الماضي. لقد حصلنا على جدول زمني أولي لتحديث ColorOS 7 الخاص بالعديد من أجهزة Oppo، ولكن قررت شركة Oppo الآن إجراء بعض التغييرات على هذا الجدول الزمني ليتوافق مع تفشي فيروس كورونا الذي أجبر الشركة على تغيير خريطة الطريق الخاصة بها.

بالإضافة إلى ذلك، علمنا أنه من المقرر أن يحصل كل من Oppo K5 و Oppo Reno Z و Oppo Reno 2Z على النسخة التجريبية من تحديث ColorOS 7 أولاً قبل أن يحصلوا على التحديث الرسمي والنهائي في وقت لاحق. وإليكم أدناه المواعيد التي ستحصل فيها عدد من هواتف Oppo على تحديث ColorOS 7 الرسمي :

الدفعة الأولى : 10 مارس

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Oppo Reno Ace

Oppo Reno Ace Gundam Edition

Oppo Reno10x zoom

Oppo Reno10x zoom FC Barcelona Edition

Oppo R17 Pro

Oppo R17 Pro

Oppo Reno 2

Oppo Find X ( جميع الطرازات )

الدفعة الثانية : 20 مارس