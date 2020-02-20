الهاتف Vivo Z6 5G سيصل يوم 29 فبراير مع المعالج SD765G، وبطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Vivo Z5 الذي تم الإعلان عنه في شهر يوليو الماضي مع المعالج Snapdragon 712 وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية سيحصل على خليفة له في اليوم 29 فبراير، وسيحمل إسم Vivo Z6 5G.

قامت شركة Vivo بنشر صورة للهاتف Vivo Z6 5G على الشبكة الإجتماعية الصينية، وهي الصورة التي تستعرض لنا تصميم الهاتف من الأمام والخلف. وكما تلاحظون أعلاه، فالهاتف سيضم ثقبًا في الركن الأيمن العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وأربع كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية والتي تضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع.

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الهاتف Vivo Z6 5G سيضم المعالج Snapdragon 765G ونظام للتبريد بالسائل، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 44W، فضلا عن دعم شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Vivo Z6 5G معروض الآن على متجر JD.com، وعملية البيع المسبق ستبدأ في الصين يوم 29 فبراير.