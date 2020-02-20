الهاتف Vivo iQOO 3 5G سيصل مع كاميرا أساسية بدقة 48MP، ومع المعالج SD865

فاطمة أيت طالب - دبي - هاتف الألعاب الرائد المقبل لشركة Vivo هو Vivo iQOO 3 5G الذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 25 فبراير. عملت شركة Vivo على التشويق لهذا الهاتف بقوة في الفترة الماضية، واليوم تم تسريب صورة تكشف لنا عن المواصفات التقنية الرئيسية للهاتف Vivo iQOO 3 5G، فضلا عن بعض الصور الرسمية لهذا الهاتف.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشف لنا تسريب اليوم أن الهاتف Vivo iQOO 3 5G سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 180Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5، وذاكرة داخلية من نوع UFS 3.0، فضلا أربع كاميرات في الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا أمامية تتواجد في الثقب الموجود في الركن الأيمن العلوي من الشاشة.

الهاتف Vivo iQOO 35 5G سيأتي كذلك مع محرك الإهتزاز 4D Game Vibration، ومع بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 55W. وبالعودة إلى الكاميرات الأربعة المتواجدة في الخلف، فسوف تمتاز الكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 13 ميغابكسل، والكاميرا المقربة بدقة 13 ميغابكسل، في حين ستلعب الكاميرا الرابعة والأخير دور كاميرا الماكرو لإلتقاط الصور للعناصر من مسافة قريبة جدًا.

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للآسف، لا نزال نجهل سعر وموعد إطلاق الهاتف Vivo iQOO 3 5G وما هي الأسواق الذي ستحصل عليه، ولكن من المفترض أن نحصل على كافة هذه التفاصيل عندما يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف يوم الثلاثاء المقبل.