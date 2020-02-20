قواعد أوبر الجديدة وتصميم جديد لطائرات الركاب من إيرباص والمزيد 

شركة (أوبر) Uber تقدم قواعد جديدة استجابةً لقانون جديد، وشركة (إيرباص) Airbus لصناعة الطائرات تقدم تصميمًا جديدًا لطائرات الركاب.. هل فاتك ما حدث خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؟ إليك لمحات سريعة عن أبرز الأخبار التي تحتاج إلى معرفتها في أقل من دقيقتين:

شركة أوبر تقدم قواعد جديدة:

استجابةً لقانون جديد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قدمت شركة أوبر للنقل التشاركي قواعد جديدة للسائقين في تطبيقها، حيث يجبرها هذا القانون الجديد – الذي يُعرف باسم (California Assembly Bill 5) – على التعامل مع السائقين كموظفين.

تسمح أوبر الآن للسائقين في كاليفورنيا برؤية المكان الذي ستذهب إليه والمبلغ الذي ستدفعه قبل قبول الرحلة. ومن الناحية النظرية؛ يمكن للسائقين رفض أكبر عدد ممكن من الرحلات دون عقاب، إلا أن الخوارزمية المستخدمة في التطبيق بدأت ترسل طلبات أقل لأولئك الذين يرفضون أو يلغون الغالبية العظمى من طلبات الركوب الخاصة بهم.

جربت أوبر أيضًا السماح للسائقين بتحديد الأسعار الخاصة بهم في الرحلات الخاصة بثلاث مطارات في كاليفورنيا، كما تعمل على تغيير طريقة المكافآت، فبدلاً من تسليم مبلغ معين بعد أن يصل السائق إلى عدد محدد من الرحلات في فترة زمنية محددة، تٌخفض أوبر الآن من نسبتها، مما يزيد من أجر السائق في المستقبل.

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إيرباص تقدم تصميمًا جديدًا لطائرات الركاب:

لم يتغير شكل الطائرات التجارية ومظهرها كثيرًا منذ الخمسينيات، ولكن إيرباص تريد تغيير كل ذلك الآن حيث كشفت هذا الأسبوع في معرض سنغافورة للطيران عن نموذج لطائرة تحمل اسم (Maveric) تقول إنها تقلل من استهلاك الوقود بنسبة 20%.

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تصميم الطائرة مافريك الجديدة يأخذ شكل المثلث، وهو يشبه إلى حد كبير الطائرة الحربية (B-2 stealth bomber) ويمكن أن يقلل هذا التصميم الجديد – الذي يطمس التمييز بين الجناح والجسم – من استهلاك الوقود للطائرة بنسبة تصل إلى 20%، ومع أن هذا يعني انخفاض عدد مقاعد النافذة للركاب، فإن هذا يعني أيضًا أن المصممين يمكنهم إنشاء تكوينات جلوس جديدة.

مئات الملايين من مكونات الكمبيوتر تضم برامج ثابتة لا تزال قابلة للاختراق:

أصدرت شركة الأمن Eclypsium تقريراً جديدًا عن المكونات والأجهزة الطرفية المتصلة بمئات الملايين من أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم، والتي تضم برامج ثابتة لا تزال قابلة للاختراق وهو ما يؤثر على الأجهزة المتصلة بها ويجعلها عرضةً للاختراق.

وجد الباحثون أن عددًا كبيرًا من بطاقات الشبكة ولوحات التتبع ومحولات Wi-Fi وUSB وكاميرات الويب بها برامج ثابتة يمكن تحديثها بكود غير مُوقع يفتقر إلى أي التحقق من التشفير، بمعنى آخر يمكن إعادة كتابته دون أي فحص أمني، وهذه تعتبر ثغرات أمنية قد تسمح للمتسللين باختراق الأجهزة في كل مكان.

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توفر لك سماعات الأذن اللاسلكية عدة ميزات مثل: صغر الحجم، وعدم وجود أسلاك تتعامل معها، ودعم تقنيات عزل الضوضاء، وغير ذلك الكثير، ولذلك نقدم لك 5 سماعات أذن لاسلكية بعروض مغرية.

نصائح مهمة يمكنك الاستفادة منها:

تقدم جوجل خدمة (Google Photos) التي تتيح لك حفظ صورك بطريقة منظمة يسهل البحث فيها، وتتميز عن غيرها من الخدمات المنافسة بأنها توفر لك مساحة تخزين مجانية كبيرة، كما أنها تمكنك من رفع صورك بجودة عالية، ورفع مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسلًا، كما توفر حرية كبيرة في التعامل مع ملفاتك من خلال الرفع والحذف والتعديل والنسخ الاحتياطي والمشاركة. لذلك نقدم 5 نصائح وحيل يمكنك استخدامها لتحقيق أقصى استفادة من صور جوجل.