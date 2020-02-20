ما سر الإشعار الغريب الذي أرسلته سامسونج لمستخدميها في جميع أنحاء العالم؟

أفاد العديد من مالكي هواتف (جالاكسي) Galaxy من سامسونج في جميع أنحاء العالم بأن إشعارًا غريبًا وصل إلى أجهزتهم، وهو الإشعار الخاص الذي يُرسله تطبيق العثور على الأجهزة في حال سرقتها أو فقدانها Find My Mobile.

والغريب في الإشعار الذي وصل إلى الكثير من مالكي هواتف الشركة الكورية أنه لم يحتوِ إلا على الرقم 1، وأسفله رقم 1 آخر. وبعد ساعات من الحادثة، قالت شركة سامسونج: إن الرسالة أُرسلت عن غير قصد أثناء إجراء اختبار داخلي. وأفاد مستخدمون بأن النقر على الإشعار لا يفعل شيئًا إلا إغلاقه.

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ويسمح تطبيق (العثور على جهازي) Find My Mobile من سامسونج لمالكي هواتفها أو حواسبها اللوحية بتحديد مواقع أجهزتهم أو قفلها عن بُعد، بالإضافة إلى أخذ نسخة احتياطية عن البيانات المُخزَّنة على الأجهزة إلى خدمتها السحابية Samsung Cloud. كما تسمح الخدمة بحذف البيانات المخزنة، ومنع الوصول إلى خدمة سامسونج المالية (سامسونج باي) Samsung Pay.

يُشار إلى أن سامسونج ليست الأولى في إرسال إشعارات غريبة إلى مستخدميها. ففي العام الماضي، أرسلت شركة (ون بلس) عن غير قصد إشعارًا مع حروف صينية غريبة، ليتبين لاحقًا أن السبب اختبار داخلي لتحديث البرامج.