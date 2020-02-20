شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من هاتف بسعر رخيص لـiphone 12.. ماذا ينتظر العالم من أبل هذا العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتطلع عيون عشاق منتجات أبل دوما للأجهزة والهواتف الجديدة التى تكشف عنها هذه الشركة كل سنة، فما هى التقنيات التى قد تطلقها هذا العام؟ وتبعا لبعض الصفحات والمواقع الإلكترونية المختصة بشئون التقنية فإنه ومن بين أبرز أجهزة أبل لهذا العام سيكون هاتف SE بنسخته الجديدة، والذى سيحصل على تقنيات ممتازة وسعر منافس.

هاتف iphone SE 2

ومن المفترض أن يأتى هذا الهاتف بتصميم شبيه بتصميم هواتف Iphone-8، ويزود بشاشة بمقاس 4.7 بوصة، مثبت عليها ماسح لبصمات الأصابع مدمج فى زر Home الرئيسى.

كما سيعمل هذا الجهاز بمعالج A13، وذاكرة تخزين داخلية 64/128/256 جيجابايت، وسيأتى بكاميرا أمامية بميزة التعرف على الوجوه.

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أيفون 12

ويتوقع أن تطلق أبل هذا العام أيضا 3 نسخ من هواتف iPhone 12، نسخة مزودة بشاشة OLED بمقاس 5.4 بوصة، ونسخة أخرى بشاشة OLED بمقاس 6.7 بوصة، وفيه كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، مزودة بمستشعر 3D TOF، ونسخة ثالثة مزودة بكاميرا مزدوجة العدسة.

أجهزة ماك بوك جديدة

وأشار موقع 9to5mac أيضا إلى أن أبل قد تطلق عام 2020 نسخا جديدة من أجهزة كمبيوتر MacBook، ستكون نسخة مطورة عن حواسب MacBook Pro-16 الحالية، وستزود بمعالجات Intel Core من الجيل التاسع، بتردد يصل إلى 4.8 جيجاهيرتز، مع ميزة Turbo Boost.

جدير بالذكر حذرت أبل من أنها قد لا تتمكن من تحقيق هدف مبيعاتها الفصلية للربع الأول من العام والذى وضعته قبل ثلاثة أسابيع فقط، إذ تصبح شركة التكنولوجيا الأعلى قيمة فى العالم من أكبر ضحايا تفشى وباء كورونا فى الصين.

وأودى الفيروس سريع الانتشار بحياة نحو 1900 شخص فى الصين وأصيب به قرابة 72 ألفا، مما أجبر الملايين على لزوم منازلهم، محدثا انقطاعا فى سلاسل الإمدادات وتأخيرا فى إعادة تشغيل المصانع رغم انقضاء عطلة السنة القمرية الجديدة التى جرى تمديدها.