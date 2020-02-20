شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تيك توك" يتيح للآباء التحكم فيما يراه أطفالهم على التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم TikTok ميزات جديدة تتيح تحكمًا أكبر للآباء على المحتوى الذي يراه أطفالهم، وذلك اعتبارًا من اليوم، حيث يساعد وضع أمان العائلة في حماية الأطفال على المنصة من خلال ربط حساب الوالدين بحساب أطفالهم، ويمكن للوالدين استخدام النظام للتحكم في المدة التي يقضيها الأطفال على TikTok كل يوم، والحد من أو إيقاف الرسائل المباشرة ورفض المحتوى الذي يحتمل أن يكون غير مناسب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ويوجد إجراء وقائى آخر يتمثل في إدارة الوقت الذى يتعرض له الطفل أمام الشاشة Screentime Management in Feed.

ويعد تطبيق مشاركة الفيديو الذي تملكه الصين، والذي يسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع مزامنة شفهية قصيرة لمشاركتها مع متابعيهم، شائعًا بشكل خاص لدى الأطفال.

وقالت الشركة، إن التغييرات تهدف إلى مساعدة مستخدميها على وجود علاقة صحية مع التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت.

وقال كورماك كينان، رئيس الثقة والسلامة في المنصة: "عندما يستخدم الناس TikTok، نعلم أنهم يتوقعون تجربة ممتعة وصادقة وآمنة"، مضيفا "كجزء من التزامنا بالسلامة، فإن رفاهية مستخدمينا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".

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وأوضح كينان: "نريد أن يستمتع الناس على TikTok، ولكن من المهم أيضًا أن يهتم مجتمعنا برفاهيتهم مما يعني وجود علاقة صحية مع التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت."

وقالت الشركة إنها دخلت في شراكة مع منشئي المحتوى لتطوير مقاطع فيديو جديدة لإدارة وقت الشاشة.

وتأتي التغييرات بعد أسبوع من إعلان حكومة المملكة المتحدة أنها ستجعل وكالة مراقبة الاتصالات Ofcom مسؤولة عن تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي مثل TikTok و Twitter و Snapchat.

وقالت الحكومة إن مكتب Ofcom سيحصل على صلاحيات جديدة لتنظيم شركات التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة، بما في ذلك التأكد من أن لديها أنظمة قائمة للوفاء بواجب العناية للحفاظ على مستخدميها في أمان.