تكنولوجيا: هاتف vivo iQOO 3 5G ينطلق بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة iQOO التجارية التابعة لشركة vivo للإعلان الرسمي عن هاتف الألعاب vivo iQOO 3 5G قريباً، واليوم كشف عن تفاصيل مواصفات الهاتف مع صور حية تؤكد على تصميم هذا الإصدار.

ينطلق هاتف vivo iQOO 3 5G بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة في الجانب الأيمن من الشاشة.

كما تؤكد التسريبات المصورة على أن هاتف vivo iQOO 3 5G يأتي بمعالج Snapdragon 865 مع تقنية الشحن السريع بقدرة 55W في شاحن Super Flash، كما يدعم الهاتف معايير LPDDR5 في الذاكرة، وأيضاً معايير UFS 3.1 في السعة التخزينية، كما يدعم هذا الإصدار تسجيل فيديو بدقة 8K.

وتقدم Vivo هذا الإصدار المخصص للألعاب مع تقنية إهتزازات 4D Game، وتحسينات في تقنية Eagle Eye في الشاشة، كما يدعم سرعة إستجابة في اللمس 180 Hz، وهي من المميزات التي تقدم تجربة ألعاب بآداء سلس وسريع، كما تأتي واجهة iQOO UI بنمط Monster للألعاب.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف vivo iQOO 3 بثلاثة إختيارات في الألوان هم البرتقالي، الأسود، إلى جانب اللون الفضي، بينما تأتي إعدادات الكاميرة بتصميم رأسي في الجانب الأيسر من الجهة الخلفية.

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يذكر أن النماذج الأولى للتصوير بكاميرة vivo iQOO 3 نشرت مؤخراً على Weibo، والتي إستعرضت آداء الكاميرة بدقة 13 ميجا بيكسل في نمط تصوير portrait، ولقطات بزوايا عرض واسعة بمستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، كما إستعرضت آداء مستشعر micro في تصوير من مسافة 2.3سم، مع نمط التصوير الليلي، لذا نترقب الإعلان الرسمي في 25 من فبراير.

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