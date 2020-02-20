نظام Android 11 يُلمح لقدوم الهاتف Google Pixel 5 مع ميزة الشحن اللاسلكي العكسي

فاطمة أيت طالب - دبي - كما أوضحنا لكم في وقت سابق من هذا اليوم، فقد قامت شركة جوجل بإصدار النسخة التجريبية الأولى من نظام Android 11 الجديد للمطورين، وهذا ما يعني بأننا حصلنا على فرصة الإطلاع على الأشياء التي سيأتي بها هذا النظام قبل أشهر من الإطلاق النهائي. أما وقد قلنا ذلك، فقد بدأ المطورون في منتدى XDA Developers بمعاينة الإصدار الجديد من نظام الأندرويد، وهذا ما أتاح لهم في نهاية المطاف إكتشاف شيء مثير للإهتمام في الشفرة المصدرية لهذا النظام.

في الواقع، لقد إكتشفوا أدلة تلمح إلى أن الهاتف Google Pixel 5 القادم من شركة جوجل سيدعم الشحن اللاسلكي العكسي. سيتم تسمية هذه الميزة بـ ” Battery Share ” في قائمة الإعدادات، وستسمح للهاتف Google Pixel 5 بشحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا مثل سماعات الأذن اللاسلكية والساعات الذكية وحتى الهواتف الأخرى شريطة أن تدعم هذه الأجهزة الشحن اللاسلكي بمعيار Qi.

من الواضح أن هذه الميزة ليست شيئًا جديدًا في قطاع الهواتف الذكية، ولكن لم نراها حتى الآن في أي هاتف من شركة جوجل. وبغض النظر عن ميزة الشحن اللاسلكي العكسي، فنحن نتوقع أيضًا قدوم الهاتف Google Pixel 5 مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع ما لا يقل عن 6GB من الذاكرة العشوائية. وفي حالة إذا كانت الصورة التي تم تسريبها في وقت سابق والموجودة أعلاه صحيحة، فهذا يعني أن الهاتف الرائد المقبل لشركة جوجل سيضم كذلك ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية.