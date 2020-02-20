شاشة Galaxy S20 Ultra هي الشاشة الأعلى دقة التي إختبرها فريق Display Mate حتى الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق Display Mate للتو بنشر نتائج مراجعته لشاشة الهاتف Galaxy S20 Ultra والتي بالمناسبة حصلت على التقييم +A. في الواقع، لقد حصلت هذه الشاشة على علامة ” لا يمكن تمييزها بصريًا عن الكمال ” في 5 من أصل 12 إختبارًَا.

الشاشة الجديدة أكثر إشراقًا بنسبة 14 في المئة من الشاشات المستخدمة في هواتف Galaxy S10، وتتميز بسطوع عالي والذي يعمل على تحسين قابلية قراءة الشاشة في البيئات التي تكون فيها الإضاءة متوسطة أو عالية. يسمح هذا للشاشة بإنتاج ما بين 823 شمعة و 1342 شمعة.

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أيضًا، تم ضبط الشاشة لتصل إلى الحد الأقصى عند مستوى الإضاءة المحيطة بدرجة أقل من قبل. بدلاً من ذلك، يعمل الوضع Super Dimming Mode على خفض السطوع إلى 2 شمعة مع الإحتفاظ الكامل بألوان 24bit. هذا العدد ينخفض إلى 1 شمعة عندما يتم تفعيل وضع Always On Display في الظلام.

شاشة Dynamic AMOLED 2X في الهاتف Galaxy S20 Ultra سجلت رقمًا قياسيًا على مستوى دقة ألوان sRGB و DCI-P3. هي سجلت أيضًا رقمًا قياسيًا على مستوى دقة الألوان والتباين. وبالتالي، هذا يجعلها الشاشة الأكثر دقة من حيث الألوان التي إختبرها فريق Display Mate حتى الآن.

واحدة من الميزات الرئيسية في الشاشة الجديدة، هي بطبيعة الحال معدل التحديث المرتفع 120Hz. إلى جانب معدل التحديث المرتفع، فهذه الشاشة تقوم كذلك بتقليص ومضان الشاشة الذي يواجه بعض المستخدمين. عمومًا، في حالة إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول شاشة الهاتف Galaxy S20 Ultra، فنحن نقترح عليك زيارة موقع Display Mate من هنا.