شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك مطبوع بوجهك يفتح هاتفك الذكى ويحمى من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعامل إحدى الشركات الناشئة مع مخاوف الناس مع استمرار تفشي فيروس كورونا، بقناع جراحي مطبوع بالمنطقة السفلية لوجه مرتديها، ولا يقتصر الأمر على حمايته لك من الأوبئة الفيروسية، بل إنه سيفتح هاتفك بسهولة، حيث إن التصميم، الذي صممه "Resting Risk Face"، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها والذى بدأ كمزحة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استقبل الموقع أكثر من 30000 زائر، ووصلت قائمة الانتظار إلى حوالي 1200 طلب مسبق.



ماسك الوجه

شاركت دانييل باسكن صاحبة فكرة التصميم في منشور على صفحتها على تويتر "صنعت هذه الخدمة التي تطبع وجهك على قناع، حتى تتمكن من حماية الناس من الأوبئة الفيروسية بينما لا يزالون قادرون على فتح الهاتف"، مضيفة "في الوقت الحالي، هناك قائمة انتظار ولا يوجد تاريخ إطلاق".

بخلاف حماية نفسك من وباء فيروسي، يمكن استخدام قناع الوجه، لأسباب أخرى بما في ذلك مكافحة المراقبة (إذا كنت تستخدم وجهًا مختلفًا عن وجهك في الماسك)، وذلك بجانبك إمكانية فتج الهاتف بمطابقة الوجه دون الحاجة لإبعادها عنك.

وأثار مستخدمو تويتر تساؤلات وشكوك حول هذه الأقنعة، خاصةً الذين سألوا عن مشكلات الخصوصية، حيث قال أحدهم "ماذا لو سرق شخص ما صورتك واستخدم هذه التقنية للأشياء السيئة"

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لكن لدى مستخدمين آخرين ردًا سريعًا: "سيتطلب ذلك أن يكون النصف العلوي من وجههم مطابقًا لوجهك".



ماسك الوجه 2

وعلى الرغم من أن باسكن قد صممت قناع إمكانه فتح الهاتف الذكي باستخدام التعرف على الوجه، فقد قالت أيضًا إنه غير قادر في الوقت الحالي ، لكنها تختبر العديد من التقنيات لتطويره".

وقالت: "من الواضح أن القناع لم يتمكن من المرور عبر الهاتف، لأن برنامج التعرف على الوجه يقوم بتخطيط العمق، وأعتقد أنه من الممكن تسجيل الوجه إذا كانت البرامج تستخدم الصور بدلاً من العمق، ساختبر الأمر عبر العديد من الأجهزة".

تم تصميم الهواتف الذكية الحديثة بأنظمة التعرف على الوجه عالية التقنية، ولكن الهواتف الأندرويد الأقدم تستخدم فقط صور الوجه الثنائي الأبعاد، وهى نوع التكنولوجيا التي يمكن خداعها بمجرد صورة فقط ويتفاعل القناع معها.