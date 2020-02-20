تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق تطبيق Office جديد على منصتي الأندوريد و iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة مايكروسوفت تطبيق Office جديد على منصتي الأندوريد و iOS، والذي يجمع بين تطبيقات Word و Excel و PowerPoint للمستخدمين.

تعد تطبيقات Office من أهم التطبيقات في دعم المستخدمين في مجال العمل، والتي قدمت من مايكروسوفت لأجهزة ويندوز وماك، إلا أنها غابت خلال الفترة الماضية عن التطبيقات المخصصة للهواتف الذكية، واليوم تبدأ مايكروسوفت في الإنطلاق بتطبيق Office لدعم مستخدمي الهواتف الذكية.

ينطلق تطبيق Office الجديد إلى مستخدمي الهواتف الذكية على منصتي الأندوريد وiOS، حيث قامت مايكروسوفت بدمج كلاً من تطبيقات Word و Excel و PowerPoint في تطبيق Office الجديد للهواتف الذكية.

ولقد أطلق الإصدار التجريبي من التطبيق على منصة الأندوريد في شهر نوفمبر من العام الماضي، ولقد أشارت عملاق البرمجيات أن دمج التطبيقات الثلاثة في تطبيق واحد سيقدم لمستخدمي الهواتف الذكية تجربة سلسة، كما تدعم التطبيقات الثلاثة المميزات ذاتها التي تتوفر في التطبيقات الرئيسية.

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ومن بين الوظائف التي يأتي بها تطبيق Office في تقنية Lens الي تتيح للمستخدمين تحويل الصور إلى مستندات Word و Excel قابلة لإجراء التعديلات عن طريق كاميرة الهواتف الذكية، كما تتيح مسح ملفات PDF.

كما تقدم مايكروسوفت في التطبيق مجموعة من الأدوات التي تدعم المستخدم بتجربة سريعة في تنفيذ المهام المختلفة، كما تتيح مسح رموز QR، وتوقيع ملفات PDF من بين مميزات أخرى، كما تخطط مايكروسوفت لجلب مميزات أكثر في التحديثات القادمة، والتي تشمل الإملاء الصوتي لكتابة المستندات، إلى جانب توجيه الأوامر الصوتية لتنفيذ بعض المهام في التطبيق.

يذكر أن تطبيق Office الجديد من مايكروسوفت متاح اليوم لجميع المستخدمين في أنحاء العالم، على منصتي الأندوريد وiOS.

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