تكنولوجيا: vivo تطلق هاتف vivo Z6 5G في 29 من فبراير بمعالج Snapdragon 765G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لإطلاق هاتف vivo Z6 5G يوم 29 من فبراير الجاري، والذي يضم معالج Snapdragon 765G مع بطارية بقدرة 5000 mAh.

قدمت شركة vivo هاتف vivo Z5 في شهر يوليو من العام الماضي بمعالج Snapdragon 712، مع مستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، ومن جديد تتسعد الشركة لإطلاق إصدار جديد 5G يوم 29 من فبراير.

ينطلق قريباً إصدار جديد من هواتف 5G المتوسطة، يقدم من شركة vivo بعنوان vivo Z6 5G، ولقد نشرت الشركة إعلان تشويقي على Weibo توضح من خلاله تصميم Z6 5G الذي يأتي بثقب الشاشة للكاميرة الأمامية في الجانب الأيمن من الشاشة.

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أيضاً وفقاً للإعلان التشويقي ينطلق هاتف vivo Z6 5G بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، أيضاً ينطلق هاتف vivo Z6 5G برقاقة معالج Snapdragon 765G، كما يضم نظام vivo للتبريد السائل “PC-grade”.

ومن المقرر أن يدعم هاتف vivo Z6 5G الأنماط الثنائية لشبكات 5G، كما ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، كما أكدت vivo على أن الهاتف سينطلق بثلاثة إختيارات في الألوان، كما سيتوفر للحجز المسبق في 29 من فبراير.

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