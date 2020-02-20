Sony تُعلن رسميًا عن الهاتف Xperia L4، ويأتي مع شاشة بحجم 6.2 إنش وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي -

في خطوة منها لتؤكد للجميع أنها لا تزال مهتمة بسوق الهواتف الذكية، قامت شركة Sony اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف جديد يُدعى Xperia L4، وهو الهاتف الذي يأتي ليحل محل الهاتف Xperia L3 الحالي. وكما تلاحظون، الهاتف الجديد يحتفظ بلغة التصميم التي تعودنا رؤيتها في هواتف Xperia، ويضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الجانب.

الهاتف Xperia L4 الجديد يضم كذلك شاشة LCD بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من طراز MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن بطارية بسعة 3580mAh تدعم الشحن السريع.

الهاتف Xperia L4 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

عمومًا، الهاتف Xperia L4 الجديد سيكون متوفرًا في عدد محدود من الأسواق في ربيع هذا العام باللونين الأسود والأزرق. وللآسف، لم يتم الكشف حتى الآن عن أي معلومات حول سعر هذا الهاتف.