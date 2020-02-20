جوجل تُطلق رسميًا نظام Android 11 للمطورين، وإليكم بعض التغييرات التي جاء بها

فاطمة أيت طالب - دبي - فجأت شركة جوجل الجميع اليوم وقامت بإصدار النسخة التجريبية الأولى من نظام Android 11 القادم للمطورين. وستتعاون شركة جوجل من الآن إلى غاية موعد إنعقاد مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O 2020 مع المطورين لتحسين نظام التشغيل والتعرف على كافة المشاكل والأخطاء لإصلاحها بحلول موعد إطلاق النسخة الرسمية والنهائية من هذا النظام لعامة المستخدمين.

في نظام Android 11، قامت شركة جوجل بتوفير دعم أقوى لشبكات الجيل الخامس 5G، وهذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أن شعبية هواتف 5G ستتزايد هذا العام بشكل كبير. نظام Android 10 الحالي يدعم أيضًا شبكات الجيل الخامس 5G، ولكن مع نظام Android 11 الجديد قامت شركة جوجل بتحديث واجهة برمجة التطبيقات API لمساعدة المطورين على الإستفادة بشكل أكبر من تكنولوجيا 5G.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة جوجل في نظام Android 11 الجديد بدعم أنواع جديدة من الشاشات، بما في ذلك شاشات الشلال والشاشات المُزودة بالثقب، وبالتالي هذا يعني أن الشركات لن تكون مجبرة بعد الآن على بدل المزيد من الجهد لإضافة ذلك الدعم بنفسها. التطبيقات ستصبح قادرة كذلك على التعامل مع هذه الشاشات بفضل واجهة برمجة التطبيقات المحدثة.

من ناحية أخرى، قامت شركة جوجل في نظام Android 11 الجديد بإجراء تعديلات على نظام الإشعارات

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في الإشعارات، قامت شركة جوجل الآن بتخصيص مكان للمحادثات الجارية حاليا. الفقاعات ستعمل على إبقاء المحادثات قيد المشاهدة وسهل الوصول إليها أثناء القيام بشيء آخر على هاتفك، تمامًا مثل ما يحدث عندما تستخدم تطبيق Facebook Messenger.

فيما يخص الخصوصية، قامت شركة جوجل بإضافة خيار منح صلاحية الوصول إلى موقعك لمرة واحدة فقط، ونفس الأمر عندما يطلب منك التطبيق الوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا. هذا يعني أنه يمكن للتطبيق أن يحصل على هذه الصلاحية إلى حين الخروج من التطبيق، وبعد ذلك سيطلب منك تلك الصلاحيات مرة أخرى.

في نظام Android 11، قامت شركة جوجل ذلك بإعادة خيار تسجيل الشاشة. وفي نفس الوقت، قامت شركة جوجل في الإصدار الجديد من نظام الأندرويد بتحسين الوضع الليلي من خلال إضافة التفعيل التلقائي بحيث يتم تفعيل وتعطيل هذا الوضع بناء الوقت في اليوم.

وبالنسبة للهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL على وجه الخصوص، فقد قامت شركة جوجل بإضافة إيماءة جديدة لـ Motion Sense مخصصة لإيقاف الموسيقى، فضلا عن خيار لزيادة حساسة الشاشة للمس أثناء إستخدام واقي للشاشة.

عمومًا، النسخة التجريبية الأولى من نظام Android 11 متوفرة حاليًا لجميع هواتف Google Pixel بإستثناء الهاتفين Google Pixel و Google Pixel XL. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة جوجل تعتزم إختبار نظام Android 11 من الآن إلى غاية الربع الثالث حيث ستقوم بإطلاق النسخة الرسمية والنهائية من النظام.