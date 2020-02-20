عرض مغري.. أمازون تطرح iPhone X بـ 6300 جنيه.. تعرف على مميزات وعيوب الهاتف

كتب: ضياء السقا

طرحت منصة أمازون، سعرا مغريا لهاتف iPhone X سعة 64 جيجابايت، باللون الذهبي مقابل 402 دولارا أمريكيا، ما يعادل 6300 جنيه مصري.

ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة مجددة من الهاتف الشهير لـ آبل، والذى تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل الأمريكية.

مواصفات هاتف iPhone X

يدعم الاتصال بشبكات الجيل الرابع LTE.

شريحة اتصال من نوع Nano SIM.

وزن الهاتف 174 جرام.

ابعاد الهاتف 143.6×70.9×7.7 مم.

شاشة بتقنية Super AMOLED capacitive بقياس 5.8 بوصة وبدقة 1125×2436 بكسل تدعم اللمس وتعطي 458 بكسل لكل بوصة مدعمة بزجاج مقاوم للخدش.

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8 وf/2.4 مع فلاش رباعي LED وكاميرا امامية بدقة 7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2.

نظام تشغيل iOS 11.

معالج سداسي النواة بشريحة Apple A11 Bionic وهو افضل معالج من أبل في 2017 .

ذاكرة داخلية 64/256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا رام.

بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بحجم 2716 مللي أمبير .

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مميزات iPhone X

التعرف على الوجه لمزيد من الأمان.

مقاوم للأتربة والغبار طبقا لشهادة IP67.

يدعم تقنية الشحن السريع 50% في 30 دقيقة فقط.

يدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

شاشة بدقة فائقة مع الابعاد الجديدة والاستغناء عن زر الـ Home .

عيوب iPhone X

لا يوجد راديو FM.

لا يوجد مدخل 3.5 مم.

الشاحن المرفق في العلبة لا يدعم الشحن السريع ويتم شحن الهاتف في اقل من ساعتين.

ارتفاع سعر الهاتف.

انخفاض جودة الكاميرات في الاضاءة المنخفضة بسبب فتحة العدسة الضيقة.

لا يدعم مستشعر بصمة اصبع.

ويمكنك شراء الهاتف بعرضه الجديد من منصة أمازون عبر هذا الرابط: https://www.amazon.com/Apple-iPhone-Fully-Unlocked-64GB/dp/B077578W38/ref=lp_18637575011_1_1?srs=18637575011&ie=UTF8&qid=1582123094&sr=8-1