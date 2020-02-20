شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة مخترع الـ copy و paste.. معلومات لازم تعرفها عن لارى تيسلر والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لموقع " theverge" توفى العالم يوم الاثنين، في حين ذكرت "بي بي سي" أن الصحفى التقنى المتخصص لوك دورميل أعلن، مساء الأربعاء، وفاة تيسلر عن عمر يناهز 74 عاما، والذى أصبحت مفاهيمه لبنات أساسية لواجهة المستخدم لكل من برامج تحرير النصوص وأنظمة تشغيل الكمبيوتر بالكامل.
فقد رأى المؤسس المشارك لشركة أبل "ستيف جوبز" هذا البحث المبكر الخاص بلارى تيسلر، واستخدمه كمصدر إلهام لتطوير تكرارات أفضل للأفكار الخاصة بمنتجات أبل.
كما أنه في عام 1980، انضم تيسلر إلى شركة أبل وعمل في الشركة حتى عام 1997، وعمل على عدد من المنتجات بما في ذلك Macintosh و QuickTime و Lisa و Newton tablet.
فقد كان نظاما التشغيل Macintosh و Lisa أول حاسوبي شخصي يروجان لعمليات القص والنسخ واللصق، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى مشاركة تيسلر.
أما في عام 1993، فقد ارتقى إلى منصب كبير العلماء، وهو الدور الذي شغله ستيف أيضًا وزنياك، وكان لعالم التقنية الأمريكي لاري تيسلر، دور مهم في تطوير نظام التشغيل نيوتن "MessagePad"، الذي دخل السوق العالمي عام 1993، لكنه لم يكن ناجحا.
وبعد مغادرته أبل، عمل تيسلر في Stagecast، وهو برنامج بدء تشغيل تعليمي تم إنتاجه من أبل، وقضى أيضًا وقتًا في أمازون وياهو، ومنذ عام 2009، أنشأ عمله الخاص، وظل يقدم للتكنولوجيا إلى وفاته.
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