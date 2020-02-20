آبل تحاول إيقاف نشر كتاب يحتوي على أسرار الشركة

أرسلت شركة آبل خطابًا للتوقف في محاولة منها لمنع نشر كتاب كتبه المدير السابق لمتجر التطبيقات App Store في ألمانيا لأن آبل تعتقد أن الكتاب يشارك أسرار تجارية سرية، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المجلة الألمانية Focus.

وكتب توم سادوسكي Tom Sadowski، الذي كان موظفًا لدى آبل لمدة عشر سنوات، وكان يعمل في تسويق iTunes في ألمانيا والنمسا وسويسرا قبل أن يصبح مسؤولًا عن متجر التطبيقات في ألمانيا حتى شهر نوفمبر 2019، الكتاب باللغة الألمانية، والذي يحمل عنوان App Store Confidential، وذلك وفقًا لصفحة لينكدإن LinkedIn الخاصة به.

ويغطي الكتاب وجهة نظر من خلف الكواليس حول كيفية عمل متجر التطبيقات بحسب رأي المدير السابق، ويورد تفاصيل رحلة سادوسكي في آبل وخبراته الشخصية في العمل داخل متجر التطبيقات ولقاءاته مع الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك Tim Cook، وهو متوفر للبيع باعتباره كتابًا إلكترونيًا وورقيًا عبر موقع أمازون.

وأرسلت آبل خطابًا إلى سادوفسكي وشركة النشر، مورمان فيرلاج Murmann Verlag، تطلب منهم التوقف عن تسليم الكتاب إلى المتاجر، واسترجاع جميع النسخ المتداولة، وتدمير المخطوطات الموجودة للكتاب.

وقالت آبل في بيان: لطالما دعمت آبل حرية الصحافة، كما دعمت المؤلفين من جميع الأنواع، وبينما نأسف للطريقة التي انتهك بها موظف آبل منذ فترة طويلة علاقة العمل التي بيننا، إلا أن تصرفاته لم تترك لنا أي خيار آخر سوى إنهاء عمله، وهو قرار اتفق عليه مجلس الأعمال.

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وأضاف البيان “يجب أن يكون لدى جميع العاملين توقع بأن سياسات التوظيف سيتم تطبيقها على نحو عادل ومنصف، ويجب أن يكون لدى جميع الشركات توقع بأن ممارساتهم التجارية ستظل سرية”، وتدعي الشركة أن الكتاب يكشف عن أسرار تجارية ذات قيمة اقتصادية كبيرة، لكن سادوفسكي ينفي إدراج معلومات الملكية.

كما تقول آبل إن سادوفسكي انتهك اتفاقية التوظيف، فيما قال سادوفسكي في مقابلة مع صحيفة دير شبيغل Der Spiegel الألمانية إنه شارك مخطوط الكتاب مع شركة آبل قبل نشره، وأضاف أنه يشعر أن كتابه سيفيد آبل أكثر مما سيضر بها، وأبلغ الصحيفة أنه فوجئ برد الشركة على نشره للكتاب.