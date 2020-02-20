تكنولوجيا: الصين تطلق أربعة أقمار صناعية لتجربة تكنولوجيا جديدة لمراقبة الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين أربعة أقمار صناعية ، لتجربة تكنولوجيا جديدة إلى المدار المخطط له من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين ، اليوم، الخميس.

وستُستخدم الأقمار الصناعية التى تم إطلاقها على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش-2 دى فى الساعة 5:07 صباحا (بتوقيت بكين)، بشكل أساسى فى تجربة تكنولوجيا جديدة لمراقبة الأرض.

ووذكرت وكالة شينخوا الصينية أنه تم تطوير الصاروخ الحامل، واثنين من الأقمار الصناعية، بواسطة أكاديمية شانغهاى لتكنولوجيا الطيران الفضائى، بينما تم تطوير القمرين الصناعيين الآخرين بالترتيب من قبل معهد هاربين للتكنولوجيا وشركة دى أف أتش للأقمار الصناعية.

وكان إطلاق الخميس هو المهمة الـ326 لسلسلة صواريخ لونج مارش.

وستقوم CASC بإجراء 24 اختبارًا إضافيًا للمحركات طوال فصل الشتاء والربيع قبل الإطلاق النهائى فى يوليو. من المتوقع أن يصل لونج مارش - 5 إلى المريخ فى عام 2021، بالإضافة إلى المسبار سوف يرسل القمر الصناعى الذى سيتم تعيينه فى مدار حول الكوكب، ليساعد فى الحفاظ على التواصل مع الكسبار وإجراء البحوث فى الغلاف الجوى. وتعد مهمة المريخ الصينية هى واحدة من ثلاث رحلات ستطلق هذا العام، وستصل جميعها إلى الكوكب بحلول عام 2021، إذ تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق مهمة Hope Mars هذا الصيف، وتقديم مسبار بحثى يدور حول الكوكب وجمع البيانات حول مناخ الكوكب وأنماط الطقس.

وصُممت مركبات الإطلاق الطويلة "March March" لدعم إنشاء المحطة الفضائية المخطط لها في البلاد، وإطلاق أقمار الاتصالات الكبيرة، وربما محاولة الهبوط العمودي على غرار Falcon 9.

ويتم تعديل لونج مارش 7A بمرحلة صاروخية ثالثة إضافية من الهيدروجين السائل والأكسجين السائل من لونج مارش 3B الأقدم، مما يسمح له برفع حمولات تتراوح بين 5.5 و 7 أطنان مترية إلى مدار النقل الثابت بالنسبة للأرض (GTO). وفي المدارات الثابتة بالنسبة للأرض، يمكن للأقمار الصناعية أن تبقى ثابتة على نقطة على الأرض أثناء دوران الكوكب. Advertisements وهذه المدارات مفيدة للتلفزيون وغيرها من الأقمار الصناعية للاتصالات والأقمار الصناعية لمراقبة الطقس وأقمار الإنذار المبكر التي يمكن أن تكشف عن علامات إطلاق الصواريخ الباليستية. وتوجد مكونات مركبة الإطلاق الجديدة هذه الآن في مركز Wenchang لإطلاق الأقمار الصناعية في جزيرة هاينان في بحر الصين الجنوبي، حيث ستخضع للتكامل الرأسي استعدادًا للإطلاق. ومن المحتمل أن يتم إطلاق الصاروخ من ونتشانج الساحلية في حوالي مارس، مع أن تكون الحمولة هي القمر الصناعي الجديد للتحقق التكنولوجي - 6 الغامض. ويتم استخدامه كبديل عن Long March 3B، والذي يتم إطلاقه حاليًا من مدينة شيتشانج، التي تقع في عمق المناطق الداخلية وغالبًا ما تهدد المستوطنات. كما وصل أول صاروخ من طراز Long March 5B ، وهو إصدار جديد من طراز Long March 5 الضخم، والذي تم تصميمه لإطلاق وحدات من محطة الفضاء الصينية إلى المدار الأرضي المنخفض إلى Wenchang. سيتم استخدامه أولا لاختبار مركبة فضائية جديدة لرواد الصين، وستحمل الرحلة: سفينة الفضاء الصينية من الجيل التالي لرحلات الفضاء البشرية. وستختبر الرحلة غير المأهولة للمركبة الفضائية التي لم يتم الكشف عن اسمها والتي تبلغ 21.6 طناً أداءها في المدار، فضلاً عن مدى تواجدها أثناء إعادة الدخول بسرعة عالية، ونشر المظلة، والهبوط، والانتعاش. وستسمح هذه المركبة الفضائية الجديدة للصين بإطلاق ستة رواد فضاء وخفض التكاليف لأنها قابلة لإعادة الاستخدام جزئيًا، مثل مركبة الفضاء أوريون التابعة لناسا، والتي ستسمح للبعثات المأهولة بالسفر إلى مواقع مثل القمر والمريخ والفضاء العميق. واجتازت منصة الإطلاق الجديدة جولة من الاختبارات وهي جاهزة لمهمتها، وفقًا لوكالة الفضاء المأهولة الصينية (CMSA)، حيث سلمت سفن الشحن يوانوانج 21 و 22 مكونات لونج مارش 5 بي في 6 فبراير.

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