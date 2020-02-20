شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية جديدة تشحن السيارات الكهربائية والهواتف الذكية أسرع ولوقت أطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخيل أنك بحاجة إلى أقل من 10 دقائق لشحن سيارتك الكهربائية بالكامل أو دقيقتين فقط لهاتفك ليستمر معك فى العمل طوال اليوم، يمكن أن يصبح هذا ممكنًا قريبًا باستخدام تقنية تخزين الطاقة التي طورها مجموعة من الباحثين، وذلك بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

وبينما ما زالت التقنية فى مرحلة الاختبار، إلا أنها تُظهر إمكانات هائلة كمورد طاقة محمول في العديد من التطبيقات العملية، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهواتف والتكنولوجيا القابلة للارتداء، إذ تتغلب هذه التقنية التى نُشرت تفاصيلها في مجلة Nature Energy على مشكلة الطاقة الكبرى.

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى، قال Zhuangnan Li من جامعة كوليدج وأحد مؤلفي الدراسة: "اكتشافنا الفائق الجديد يبشر بالخير بالنسبة لتكنولوجيا تخزين الطاقة من الجيل التالي، إما كبديل لتكنولوجيا البطاريات الحالية، أو للاستخدام بجانبها، لتزويد المستخدم بمزيد من الطاقة".

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وقد عمل فريق من الكيميائيين والمهندسين والفيزيائيين على التصميم الجديد ، والذي يستخدم مادة إلكترودات جرافين مبتكرة مع مسام يمكن تغييرها في الحجم لتخزين الشحنة بشكل أكثر كفاءة".

وقالت الدراسة إن هذا الضبط يزيد من كثافة الطاقة في إلى مستوى قياسي يبلغ 88.1 واط / لتر (وات لكل ساعة) ، وهو أعلى كثافة طاقة تم الإبلاغ عنها على الإطلاق في المكثفات الفائقة المعتمدة على الكربون، وتتميز التكنولوجيا التجارية سريعة الشحن المماثلة بكثافة طاقة منخفضة نسبيًا تتراوح من 5 إلى 8 واط / لتر وبطاريات حمضية تقليدية بطيئة، والتى تستخدم في السيارات الكهربائية عادةً ما تكون 50-90 واط / لتر.

بينما تحتوي المكثفات الفائقة التي طورها الفريق على كثافة طاقة مماثلة للقيمة الحديثة لبطاريات حمض الرصاص، إلا أن كثافة الطاقة لديها أعلى من طلبيتها بأكثر من 10000 واط لكل لتر.