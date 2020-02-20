شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: تسلا تطرح ألواح الطاقة الشمسية حول العالم هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عملاق التكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على شبكة تويتر، أن تسلا تخطط لطرح ألواح الطاقة الشمسية التابعة للشركة والتى تعرف بـ Solar Roof دوليا في وقت لاحق من هذا العام، حيث قال أن تسلا قامت بتكثيف تركيب Solar Roof في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم توفير التدريب، لذلك لا توجد حاجة إلى خبرة سابقة".

وأضاف "ماسك" في تغريدته: "نتطلع إلى التوسع الدولي في وقت لاحق من هذا العام"، فيما كشفت "ماسك" في أكتوبر الماضى، عن الإصدار الثالث من منتج تسلا الشمسي، ووفقًا لــماسك" فإن هذا الإصدار الثالث لسقف المنزل المولد للكهرباء سيكون أرخص وأسهل وأسرع في التثبيت من النسخ السابقة.

وقالت الشركة إنها زادت كثافة الطاقة في الإصدار الثالث من خلايا Solar Roof ، وخفضت الأجزاء المستخدمة في الخلايا بمقدار النصف وخفضت التكاليف بشكل كبير مقارنةً بالخلايا من الجيل الثاني ، وفقًا لما ذكره Engadget

Advertisements

وتبلغ التكلفة التقديرية للسقف الشمسي الذي تبلغ مساحته 2000 قدم مربع 33950 دولارًا ويأتي بضمان لمدة 25 عامًا، وتقوم تسلا بعملية التثبيت نفسها، وتهدف إلى إكمال المهمة بالكامل في ثماني ساعات فقط، وبالإضافة إلى ذلك، قال ماسك إن Solar Roof أرخص من الأسقف الجديدة التى تضم نظام شمسي منفصل مثبت عليها.

بالإضافة إلى ذلك، شجع ماسك أيضًا جميع المهتمين على التقدم للحصول على وظيفة في فريق Solar Roof في تسلا، حيث تقوم الشركة بتركيب الأسقف والمثبتات في أريزونا بكاليفورنيا، كولورادو ، كونيتيكت ، ديلاوير ، فلوريدا ، هاواي ، إلينوي ، ميريلاند ، ماساتشوستس ، نيو جيرسي ، نيويورك ، نيفادا ، أوريغون ، تكساس ، يوتا. وفرجينيا.