شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تدمج تطبيقات أوفيس فى تطبيق واحد على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن شركة مايكروسوفت تمتلك عددا من التطبيقات المنفصلة لحزمة الأوفيس، بما في ذلك تطبيق وورد وباور بوينت وإكسيل وأكسس، إلا أن الشركة كشفت بداية 2019 أنها تختبر تطبيق أوفيس جديد يحمل كل هذه التطبيقات في واجهة واحدة، وبحلول نوفمبر من نفس العام، أتاحت الشركة نسخة المعاينة العامة، والآن أصبح التطبيق متاحا وبشكل رسمي على متجر جوجل بلاي.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فإن هذه الخطوة من مايكروسوفت تقلل من انزعاج المستخدمين من كثرة التطبيقات، حيث سيتيح هذا التطبيق للمستخدمين تدوين الملاحظات بسهولة وبسرعة مع دعم المزامنة مع تطبيق Sticky Notes في ويندوز 10، فضلا عن مسح للنص في الصور، بما في ذلك جداول البيانات، وكذلك قراءة وتوقيع ملفات الـ PDF.

لكن في نفس الوقت، فإن تطبيق لا يعمل حاليا في الوضع الأفقي، ولا يدعم الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكروم بوك، فيما لم تكشف الشركة عن أي معلومات حول ما إذا كانت ستدعم الأجهزة اللوحية قريبا أم لا، كذلك إطلاق التطبيق على iOS، وما إذا كان سيتم إيقاف تطبيقات أوفيس المنفصلة.

ويمكن الآن لمستخدمي أندرويد تجربة تطبيق "Office" الجديد، وذلك من خلال تحميل التطبيق من صفحته على متجر جوجل بلاي .