شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: يجب تنظيم الذكاء الاصطناعى بقوانين دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن الذكاء الاصطناعى مثل المستخدم في شركته يجب أن يتم تنظيمه بشكل أفضل، حيث شدد ماسك على مخاطر السماح للذكاء الاصطناعى بالتضخم دون قيود، إذ جاءت هذه التصريحات ضمن تقرير نُشر في MIT Technology Review حول تغيير ثقافة OpenAI، وهي شركة تكنولوجية تساعد في تطوير الذكاء الاصطناعى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان ماسك متولى قيادة الشركة سابقًا، ولكنه غادرها بسبب تضارب المصالح، ويزعم التقرير أن OpenAI قد تحولت من هدفها المتمثل في التوزيع العادل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى إلى شركة أكثر سرية، يحركها التمويل.

وأوضح ماسك من خلال تغريدة على حسابه بتويتر: "ينبغي تنظيم جميع المؤسسات التي تطور الذكاء الاصطناعي المتقدم، بما في ذلك القيادة الذاتية فى تسلا التى تعتمد على نظام الذكاء".

وكان قد وصف ماسك الذكاء الاصطناعي سابقا بـ "استدعاء الشيطان"، وحذر حتى من أن التكنولوجيا قد تكون أكثر ضررًا من الأسلحة النووية في يوم من الأيام.

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وقال ماسك: "أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن الذكاء الاصطناعي، فإذا كان عليّ أن أخمن ما هو أكبر تهديد وجودي لدينا، فمن المحتمل أن يكون هذا الأمر، لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون حذرين للغاية مع الذكاء الاصطناعي.

وأضاف ماسك: "أميل بشكل متزايد إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يكون هناك بعض الرقابة التنظيمية، ربما على المستوى الوطني والدولي، فقط للتأكد من أننا لا نفعل شيئًا أحمق".

ماسك ليس الرئيس التنفيذي الوحيد لشركة تكنولوجية يدافع عن تنظيم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى، ولكن في الشهر الماضي، دعا الرئيس التنفيذي لألفابيت الشركة الأم لجوجل، ساندر بيتشاي إلى تعاون دولي لتنظيم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لضمان تسخيره من أجل الخير.