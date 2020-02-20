كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| منصة توفر لك مجموعة متنوعة من خيارات الإفطار الصحي في أقل من 3 دقائق

متابعة-سنيار: إذا كنت تفوت وجبة الإفطار أو كنت بحاجة لوضعها أمامك، فقد تكون مهتما بـ”the Breakfast Station white”.

وكما يوحي اسمها، يمكن لمنصة سطح المكتب إنشاء مجموعة متنوعة من خيارات الإفطار الصحي في أقل من 3 دقائق دون أي إعداد.

وقال مطورو المنصة: “مهمتنا في Simplistarts هي السماح لمزيد من العائلات بأخذ الوقت لتناول وجبة الإفطار، ونريد أيضا السماح للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة بأن يكونوا أكثر استقلالية. الكثير من الناس لا يكلفون أنفسهم عناء تناول الطعام بشكل جيد في الصباح بسبب ضيق الوقت أو لأنهم يعتقدون أن تناول الطعام الصحي أمر معقد، ومن خلال مساعدتنا على إنتاج محطة الإفطار، فإنك تساعد الكثير من العائلات في نفس الوقت، ومع صانع القهوة المدمج، ليست هناك حاجة لوجود أجهزة إضافية في مكتبك، فمع نظام تحضير الوجبات المفردة، يمكنك تحضير القهوة المفضلة لديك أو المشروبات الساخنة كل صباح. ”

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تشمل ميزات منصة الإفطار ما يلي:

– آلة يمكن أن تخلق مجموعة واسعة من الإفطار الصحي في أقل من 3 دقائق دون أي إعداد.

– بفضل الأكواب القابلة للتحلل الحيوي، والمملوءة مسبقا بمكونات مغذية وجافة يمكن أن تدوم طويلا في مخزنك.

– جميع الكؤوس القابلة للتحلل مصنوعة من الورق و PLA.

– يتوفر أيضا خيار قابل لإعادة الاستخدام حيث يمكنك شراء العنصر بكميات كبيرة، ما عليك سوى ملء الكمية المناسبة.

المنصة متاحة للدعم على Kickstarter، وتتوفر تعهدات بخصم 40 ٪ ومن المتوقع أن يتم التسليم في جميع أنحاء العالم خلال نوفمبر 2020.