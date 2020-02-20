الهاتف Oppo Find X2 يظهر لفترة وجيزة على متجر إلكتروني، وإليكم معظم مواصفاته

فاطمة أيت طالب - دبي - كان من المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo Find X2 في اليوم 22 من شهر فبراير الجاري، ولكن نظرًا إلى أنه تم إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، فقد تم تأجيل حدث الإعلان الرسمي إلى شهر مارس. ومع ذلك، لا يزال الهاتف جاهزًا، والدليل على ذلك ظهوره لفترة وجيزة على متجر إلكتروني في فيتنام من قبل حساب شركة Oppo الرسمي.

هذا المتجر كشف لنا أن الهاتف Oppo Find X2 سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش محمية بطبقة Gorilla Glass 6 وتمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا المتجر كذلك أن الهاتف Oppo Find X2 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي ستمتاز بدقة 32 ميغابكسل.

ليست هناك أي معلومات حول المعالج، ولكن أكدت لنا شركة Oppo رسميًا أن الهاتف Oppo Find X2 سيضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865. وبغض النظر عن المعالج، فقد إتضح الآن كذلك أن الهاتف الرائد المقبل لشركة Oppo سيضم أيضًا ذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 256GB، وبطارية بسعة 4065mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W، والشحن اللاسلكي بقوة 30W.

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عمومًا، سنتأكد من كل شيء حول الهاتف Oppo Find X2 عندما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في الشهر المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.