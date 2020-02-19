أسعار ومواصفات جالاكسي إس 20 الجديد.. سعر قياسي



في الوقت الذي ينتظر فيه عشاق اقتناء الهواتف الذكية، الإصدارات الجديدة من الشركات الكبرى، أعلنت شركة سامسونج عن طرحها هاتفها الجديد جالاكسي "إس 20 "بسعر مرتفع مقارنة بهواتفها السابقة.

ووصل سعر أرخص نسخة من جالاكسي إس 20 إلى نحو 1000 دولار، وفي نفس الوقت، يمكن شراء هاتف جالاكسي إس 10 بسعر أرخص نسبياً (750 دولار)، وهاتف جالاكسي إس 10 أي بسعر 600 دولار.

مواصفات جالاكسي إس 20 :

1- معالج أقوى

يأتي هاتف جالاكسي إس 20 بأحدث وأقوى رقائق الهواتف الذكية والمواصفات، وإذا كنت تتطلع إلى هاتف يصمد لوقت أطول، فإن أفضل رهان لك هو الحصول على أحدث وأقوى هاتف ذكي.

يعمل جالاكسي إس 20 على معالج Qualcomm's Snapdragon 865 الذي يعتبر أقوى شريحة لهواتف أندرويد في عام 2020، في حين يعمل هاتف غالاكسي إس 10 على معالج Snapdragon 855 الذي كان الأفضل في عام 2019.

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2- شاشة أسرع

يتمتع هاتف غالاكسي إس 20 بشاشة تعمل بتردد 120 هيرتز، وهي ذات معدل تحديث مرتفع، وهو أعلى معدل بين الهواتف الذكية، وتقدم الشاشة عرضا سلسا للرسوم المتحركة أثناء التنقل بين التطبيقات ومقاطع الفيديو والألعاب التي تدعم تردد 120 هرتز، وهي ميزة جمالية يتفوق فيها غالاكسي إس 20 على غالاكسي إس 10.

3- كاميرات أحدث

تأتي أنظمة الكاميرات على هاتف غالاكسي إس 20 بأنظمة استشعار جديدة يمكن أن تناسب المزيد من وحدات البكسل، وتقول سامسونغ إن الكاميرات الجديدة توفر صوراً أكثر جودة ووضوحاً، فضلاً عن أفضل أداء للإضاءة المنخفضة.

وعلى سبيل المثالي، يأتي كل من غالاكسي إس 20 وإس 20 بلاس بكاميرا 64 ميغابيكسل لعدسة التكبير والتصغير، مما يساعدها على تحقيق تقريب بصرية 3X وزوم بصري ورقمي 30X. كما أن وحدات البكسل في كاميراتها العادية والواسعة 12 ميجابكسل أكبر بنحو 28% من تلك الموجودة في غالاكسي إس 10، مما يمنحها قدرة على التقاط مشاهد أفضل في الضوء المنخفض.

4- شبكات 5G

واحدة من أهم القفزات التي حققها هاتف غالاكسي إس 20 على حساب غالاكسي إس 10 هي قدرته على الاتصال بشبكات 5G، وهو ما يعني نظرياً سرعات بيانات أكبر لبث مقاطع الفيديو ومكالمات الفيديو والألعاب السحابية وسرعة أكبر للإنترنت بشكل عام.

وعلى الرغم من أن شبكات الجيل الخامس قد لا تكون متاحة على نطاق واسع اليوم، إلا أن تغطية هذه الشبكات ستتوسع بالتأكيد خلال طرح الإصدارات المتتالية من سلسلة إس 20.