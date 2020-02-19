جوجل تطلق رسميًا نسخة المعاينة الأولى من أندرويد 11

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء رسميًا عن إطلاق نسخة المعاينة للمطورين من الإصدار التالي من نظام أندرويد، وهي متاحة للتنزيل الآن عبر الموقع الإلكتروني الموجه للمطورين developer.android.com.

وتشمل نسخة المعاينة (حزمة تطوير البرامج) SDK للمطورين مع صور نظام لهواتف جوجل الذكية: (بكسل 2)، و(بكسل 2 إكس إل)، و(بكسل 3)، و(بكسل 3 إكس إل)، و(بكسل 3أي)، و(بكسل 3أي إكس إل)، و(بكسل 4)، و(بكسل 4 إكس إل)، بالإضافة إلى محاكي أندرويد الرسمي Android Emulator.

ومع أن جوجل اعتادت على مدى السنوات الخمس الماضية إطلاق نسخة المعاينة الأولى من نظام أندرويد خلال الربع الأول من العام، إلا أن هذه المرة هي الأبكر حتى الآن. وهي مخصصة للمطورين فقط، وليس لعامة المستخدمين. وإن جرت جوجل على عادتها فمن المرجح أن تطلق أندرويد 11 للمزيد من الهواتف في نسخة المعاينة الثانية.

وفيما يتعلق بالمزايا الجديدة التي يأتي بها نظام أندرويد 11 فهي تحسين تجارب شبكات الجيل الخامس 5G، وتحسينات المحادثات، ودعم إصدار جديد من واجهة برمجية تطبيقات الشبكات العصبية، وتحسين مزايا الخصوصية والأمان، وتحسين توافق التطبيقات، والاتصال، بالإضافة إلى تحسينات على الصور والكاميرا.

وتشمل المزايا تحسين إدارة الشاشات ذات القطع، أو تلك التي تأتي مع ثقب للكاميرا الأمامية، وقسم مخصص للمحادثات في قسم الإشعارات، وفقاعات المحادثات، وإدراج الصور في ردود الإشعارات، ومنح التطبيقات الإذن لمرة واحدة.

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يُشار إلى أن الهدف من نسخة المعاينة الأولى تمكين المطورين من إلقاء نظرة أولية على أندرويد 11، واستكشاف واجهات برمجة التطبيقات APIs الجديدة، واختبار التوافقية. ويُنتظر أن تُعلن جوجل عن المزيد من تفاصيل النظام الجديد خلال مؤتمر المطورين المقرر عقده بين 12 و14 أيار/ مايو القادم.

هذا، ويُنتظر إطلاق نسخة المعاينة الثانية من أندرويد 11 خلال شهر آذار/ مارس المقبل، ثم النسخة الثالثة في شهر نيسان/ أبريل، ثم النسخة التجريبية الأولى في شهر أيار/ مايو القادم، ثم النسخة التجريبية الثانية في شهر حزيران/ يونيو، ثم النسخة التجريبية الثالثة في الربع الثالث من العام الحالي، ثم النسخة النهائية خلال الربع الثالث أيضًا. وكانت الشركة قد أطلقت النسخة النهائية من أندرويد 10 مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي.