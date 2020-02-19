شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل وفيس بوك وتويتر و Bytedance يتعاونون لمحاربة الأخبار المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى أكبر شركات للتواصل الاجتماعى فى العالم، بما فى ذلك فيس بوك وجوجل وتويتر و ByteDance ، للتحالف للحد من الأخبار المزيفة على منصاتها فى عدد من دول العالم وعلى رأسها الهند، التى يجرى حاليا فيها وضع اللمسات الأخيرة على اللوائح التى تهدف إلى مراقبة المحتوى.

وبحسب موقع TOI الهندى، سيكون التحالف المقترح - المسمى تحالف معلومات الثقة (ITA) - عبارة عن مجموعة من المنصات الرقمية والناشرين ومدققى الحقائق والمجتمع المدنى والهيئات الأكاديمية التى تهدف إلى التحكم فى انتشار المحتوى الضار، بما فى ذلك الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية، وفقا للوثائق التى استعرضتها التقارير.

وحتى الآن جرت مناقشات بين فيس بوك و جوجل و تويتر و Byte-Dance و ShareChat و YY Inc ، مع قيادة هيئة الإنترنت والهواتف المحمولة فى الهند (IAMAI) من أجل هذا التحالف.

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وقال بهانوبريت ساينى، نائب الرئيس المشارك لـ IAMAI: "الجهود التعاونية تعطى نتائج أفضل"، وأضاف أنه على الرغم من أن الشركات لديها سياساتها الخاصة، فإن "الغرض من ITA هو معرفة كيفية (تحسين) كبح المعلومات الخاطئة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقترح التحالف إجراء حملات توعية عامة فى المدارس والكليات والجامعات، وتنظيم ورش عمل مع منشئى المحتوى، والعمل مع الأوساط الأكاديمية لإيجاد حلول مبتكرة.

وقد ناقشت هذه الشركات أيضًا إنشاء "مدونة قواعد الممارسة"، والتى تتطلب من الشركات اعتماد عملية تصحيح موحدة بالإضافة إلى آلية مركزية لتسجيل الشكاوى للمحتوى المتنازع عليه، وفقًا للوثائق التى تم تناولها، وتقترح المدونة أيضًا آلية تصعيد أو تحكيم للنزاعات مع العقوبات، إذا لزم الأمر.

وبينما دفع فيس بوك إلى آلية التنظيم الذاتى، أبدى آخرون مثل جوجل و تويتر و ShareChat تحفظات، لذلك وضع IAMAI الاقتراح الخاص بكود موحد للتعرف على المحتوى المخالف، وفى حين أن هناك إجماعًا على الحاجة إلى بذل جهود تعاونية لمكافحة المعلومات الخاطئة على المنصات الرقمية، إلا أن الأعضاء يختلفون فى صيغة الكود الموحد.