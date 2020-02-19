شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 أسباب تخليك متشتريش موبايل "قابل للطي" دلوقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد والتى تتمتع بشاشات قابلة للطى هى الابتكار الكبير التالى فى الهواتف الذكية، ولا شك أن الهواتف الذكية المزودة بشاشات قابلة للطى هى المستقبل، وتحاول كل شركات الهواتف المحمولة جعل الشاشة القابلة للطى مثل الورق.

لكن على الجانب الآخر وبالنسبة للمشترين، فقد لا تكون كل تقنية تبدو مذهلة داخل المختبر عملية وصالحة للاستخدام فى الواقع، فمع وجود المزيد من العلامات التجارية التى تعمل على الهواتف المزودة بشاشات قابلة للطى، تم تعيين هذه التقنية لتصبح أرخص وستصل إلى الكمال تلقائيًا فى المستقبل، وفيما يلى نعرض مجموعة من الأسباب التى لا تجعل شراء هاتف قابل للطى فى الوقت الحالى فكرة جيدة كما يلى:

- لا تزال الهواتف القابلة للطى تأتى مع شاشات زجاجية حقيقية تجعلها هشة

- لا يوجد زجاج حماية أو واقى شاشة لحماية الشاشات القابلة للطى حتى الآن.

- بدون زجاج حقيقى، سيكون هناك تجاعيد وصدمات على الشاشات القابلة للطى فى غضون بضعة أشهر من الاستخدام.

- لا تأتى الهواتف الذكية القابلة للطى بأحدث مواصفات الأجهزة الداخلية.

- من الصعب إصلاح الهواتف القابلة للطى.

Advertisements

- كذلك فإن إصلاح الهاتف الذكى القابل للطى أمر مكلف.

- سيكون عليك توخى الحذر الشديد أثناء استخدام الهاتف القابل للطى ولا يمكنك التعامل معه كهاتف عادي.

- الهواتف القابلة للطى فى مراحلها الأولى ولا يوجد الكثير من الخيارات المتاحة.

- لا يأتى أى من الهواتف الذكية القابلة للطى بكاميرات رئيسية رائعة.

- لاتزال الهواتف القابلة للطى تدور حول التصميم مع اختلاف بسيط جدًا فى الميزات.