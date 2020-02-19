تكنولوجيا: شركة Marshall تضيف ميزة عزل الضوضاء مع سماعاتها الرأسية والمزودة بـ USB

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت شركة مارشال ميزة عزل الضوضاء مع سماعاتها الرأسية الجديدة Monitor II ANC، وهي ميزة كانت متاحة في بعض الطرازات الأخرى للشركة، ولكنها الأولى في طراز السماعة الرأسية. فيتيح زر ANC الموجود بالسماعة التبديل بين عزل الضوضاء النشط و “وضع المراقبة” أو إيقاف تشغيل وضع عزل الضوضاء النشط تمامًا.

وعلاوةً على ذلك، فقد تم إضافة منفذ USB مع سماعة Monitor II، ومثل السماعات الرأسية الحديثة الأخرى الخاصة بالشركة، فإنها ستوفر دعمًا مدمجًا لمساعد جوجل، بحيث يمكنك طرح الأسئلة بشكل سريع أو قراءة الإشعارات لك بصوت عالٍ.

وبالإضافة إلى زر ANC، تحتوي سماعات Monitor II على مقبض تحكم متعدد الاتجاهات للتحكم في وظائف الموسيقى والهاتف، مع زر M للتبديل بين الإعدادات المسبقة المخصصة للمعادل وتنشيط مساعد جوجل.

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تقول الشركة أن السماعات ستستغرق 30 ساعة دون الحاجة إلى الشحن مع تشغيل ميزة عزل الضوضاء النشط، وحتى 45 ساعة بدونها. كما أن خمس عشرة دقيقة من الشحن ستوفر عمر بطارية يصل إلى خمس ساعات.

ستتوفر سماعات Monitor II ANC في 17 مارس بسعر 319 دولارًا في الولايات المتحدة، أو 299 يورو في أوروبا، أو 269 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة.

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