تكنولوجيا: تطبيق TikTok يجلب ضوابط جديدة لحماية المستخدمين من المراهقين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع إرتفاع قاعدة مستخدمي تطبيق TikTok من المراهقين والشباب في الفترة الأخيرة، يحرص مطوري التطبيق على رفع معايير الحماية لهذه القاعدة من المستخدمين من خلال إضافة ضوابط جديدة.

في تحديث جديد لتطبيق TikTok قدم مطوري التطبيق ضوابط جديدة لحماية المراهقين من خلال تحديد الوالدين وقت محدد لإستخدام التطبيق، مع دعم الوالدين في متابعة سجلات الحسابات الخاصة بالمراهقين، من خلال نمط Family Safety.

تتيح الضوابط الجديدة في تطبيق TikTok دعم حماية المستخدمين من الشباب والمراهقين بكفاءة أعلى، حيث بدأت خلال العام الماضي في فرض إختبارات للتأكد من الفئة العمرية، كما إتخذ التطبيق إجراءات مؤخراً بحظر مقاطع الفيديو التي تعرض السلوك الغير قانوني في فئة المراهقين.

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وتأتي الضوابط الجديدة في تطبيق TikTok لتدعم الوالدين في متابعة المستخدمين من المراهقين بكفاءة أعلى، حيث يتم إقتران حساب المستخدم من المراهقين بأحد حسابات الوالدين، مما يتيح للوالدين التحكم في حساب المستخدم بكفاءة.

كما يمكن للوالدين تحديد الفترة التي يستغرقها الشباب أو المراهقين بشكل خاص على تطبيق TikTok يومياً، كما يمكن تحديد الرسائل أو تعطيل الرسائل تماماً.

أيضاً يأتي وضع ليحدد نوع المحتوى الذي يمكن للمراهق متابعته، ومن المقرر أن تتوفر هذه المميزات لتقييد المحتوى في المملكة المتحدة في البداية، ومن ثم تنتشر في أسواق أخرى.

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