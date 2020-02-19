تكنولوجيا: نينتندو تعلن عن أول لون جديد لـ Switch Lite منذ إطلاقه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة نينتندو عن أول لون جديد لجهاز Switch Lite منذ أن تم إطلاقه في الخريف الماضي، وهو لون زهري متألق.

وبهذا، فإن هذا اللون الزهري الجديد ينضم إلى مجموعة الألوان المتاحة للتشكيلة العادية بما في ذلك الفيروزي والرمادي والأصفر.

سيتوفر هذا الإصدار للبيع في اليابان في 20 مارس، وستبدأ الشركة في تلقي الطلبات المسبقة في 7 مارس. وسيبلغ سعره 1980 ين أي 182 دولارًا أمريكيًا.

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