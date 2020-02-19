تكنولوجيا: Adobe تجلب أدوات جديدة لتطبيق Photoshop على أجهزة الحاسب والآيباد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Adobe اليوم عن دفع أدوات جديدة لتطبيق تحرير الصور Photoshop على أجهزة الحاسب والآيباد، حيث تأتي المميزات الجديدة إحتفالاً بالذكرى 30 للشركة.

حرصت شركة Adobe على إضافة تحسينات على تطبيق Photoshop في الإصدار الخاص بالأجهزة اللوحية منذ إنطلاق التطبيق في شهر نوفمبر.

قدمت أدوبي مجموعة محدودة من المميزات في تطبيق Photoshop المخصص لأجهزة iPad، ومن ثم أضافت الشركة أداة تحديد الموضوع بتقنية الذكاء الإصطناعي خلال شهر ديسمبر، واليوم تضيف الشركة أدوات جديدة لدعم مستخدمي التطبيق على أجهزة الآيباد وأجهزة الحاسب.

وتأتي الآداة الأولى في التحديث الجديد في آداة تحديد الموضوع Object Selection التي أضيفت خلال شهر نوفمبر لتطبيق الحاسب، وتدعم هذه الميزة الآن إختيار الخلفية الخاصة بالموضوع الرئيسي بشكل تلقائي، لذا ستدعم المستخدمين بشكل أفضل وتستبدل Magic Wand وأيضاً Lasso، كما أن الميزة ستقدم دعم أفضل عند تحرير صور بها أشخاص.

ويمكن للمستخدم تحديد الموضوع في الصورة من خلال أداة Object Selection، ومن ثم رسم مستطيل حول الموضوع أو تحديد الموضوع بآداة lasso، كما تأتي أدوات تحديد الموضوع لتطبيق الفوتوشوب على الآيباد.

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كما أشارت أدوبي إلى أن تحديث التطبيق يشمل الكثير من عناصر التحكم في طبقات الكتابة، والأحرف، والكثير من الإختيارات أيضاً، حيث يمكن للمستخدم التحكم في ضبط التتبع، والتنسيق من بين إختيارات أخرى.

ويأتي التحديث الرئيسي في Content-Aware Fill لتطبيق Photoshop على أجهزة الحاسب، حيث تقدم شركة أدوبي مساحة عمل أكبر لهذه الميزة، لدعم المستخدمين بالتحكم بشكل أفضل، حيث يمكن للمستخدم تطبيق أكثر من إختيار لملفات متعددة، مع إمكانية تحسين الإختيارات دون الحاجة لمغادرة نافذة Content-Aware Fill، كما يتيح زر apply رؤية النتائج قبل الإنتقال إلى آداة أخرى.

كما تأتي آداة Content-Aware Fill بميزة عرض نماذج مصغرة في مساحة العمل للإختيار بشكل سريع وتنفيذ التحرير من خلال نقرات سريعة.

من جانب أخر قامت شركة أدوبي بتحديث Lens Blur على التطبيق، والتي تستهدف الآن وحدة معالجة الرسوميات كبديل لإستهداف المعالج، حيث يمكن للآداة أن تدعم تحسين الآداء لنتائج أفضل، مع آداء سريع وأكثر سلاسة.

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