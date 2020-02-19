تكنولوجيا: الولايات المتحدة تطلب من شركة TSMC إيقاف تصنيع الشرائح لهواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن إدارة ترامب تفعل كل ما في وسعها لتخريب شركة هواوي في هذه المرحلة، فوفقًا لأحدث الأخبار، تخطط الولايات المتحدة لجعل TSMC تتوقف عن تصنيع الشرائح لهواوي. ولكن السؤال، كيف يمكن أن تفعل أمريكا ذلك في حين أن TSMC مقرها في تايوان؟ الجواب ببساطة هو أن TSMC تستخدم معدات تصنيع أمريكية الصنع.

فقد تم اقتراح تغيير في قاعدة المنتجات الأجنبية المباشرة التابعة لوزارة التجارة الأمريكية والتي ستجعل الشركات التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية تسعى للحصول على ترخيص لبيعها إلى شركة هواوي. وكما نعلم، فإن TSMC تعتبر المورد الرئيسي لشرائح Kirin للشركة.

وإذا حدث ذلك بطريقة ما، فسيكون من المستحيل عمليًا تصنيع الشرائح دون استخدام التكنولوجيا الأمريكية، مع العلم انه لا يوجد خط إنتاج في الصين لا يستخدم معدات من الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يشير بعض أعضاء إدارة ترامب إلى أن هذه الخطوة ستكلف الولايات المتحدة في نهاية المطاف أكثر بكثير من الصين أو هواوي على وجه الخصوص.

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